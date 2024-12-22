Совладелец студии-разработчика S.T.A.L.K.E.R. 2: За первые 36 часов после выхода было продано более 1 млн копий

Совладелец украинской студии-разработчика игр GSC Game World Максим Криппа рассказал об успехе S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

- Сколько копий было продано за это время?

- Я не могу делиться цифрами, которые не были официально озвучены. За первые 36 часов после выхода было продано более 1 млн копий. Это не просто цифра - это доказательство того, насколько игроки во всем мире ждали возвращения этой легендарной серии.

- Сколько людей были вовлечены в разработку? Какая команда?

- Над игрой работает около 470 человек. Примерно 200 из них - это сотрудники, которые работают в разных странах мира, еще около 270 остаются в Украине, несмотря на все вызовы, с которыми приходится сталкиваться из-за войны. Когда я пришел в компанию в 2020 году, команда состояла из 65 человек. За эти несколько лет мы невероятно выросли - в семь раз во время ковида и войны.

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- Каковы ваши инвестиции в разработку игры? Как я понимаю, вы финансировали проект с 2020-го?

- Цифры - это конфиденциальная информация. Могу сказать, что почти все ресурсы ушли на разработку, на создание крутого продукта. Маркетинг в классическом понимании остался для нас в тени, ведь главной задачей было завершить игру в тех условиях, в которых мы были.

- У нас в одной из статей есть оценка, что такие игры стоят 30-50 млн долларов. Насколько это близко к правде?

- Конечно, это десятки миллионов долларов.

- У вас есть понимание, сколько должно быть проданных копий, чтобы это стал коммерчески удачный проект?

- Мы уже продали достаточно, чтобы вывести проект в прибыль. Перед релизом команда работала почти 24/7. Она жила этим проектом, особенно на фоне войны. Хотелось подарить стране надежду и гордость, показать всем, что украинцы могут делать проекты такого высокого уровня. Мы понимали: игра может содержать мелкие, не критические баги, но она должна была выйти 20 ноября без задержки, иначе наша команда окончательно бы выгорела.