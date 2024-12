Игрок LoL Faker признан киберспортсменом года на ПК

Киберспортивный организатор Esports Awards продолжает подводить итоги кампании 2024-го года.

Таким образом, победу в номинации "Киберспортсмен года на ПК" одержал профессиональный игрок по дисциплине League of Legends Ли "Faker" Сан Хйок.

В частности, 28-летний корейский игрок в этом календарном году со своим коллективом T1 победил на чемпионате мира по LoL - 2024 World Championship. Этот триумф стал 5-м в профессиональной карьере Faker'а, что является абсолютным рекордом игры.

В свою очередь, серебро в номинации досталось россиянину - представителю G2 Илье Осипову (CS2). Тройку же лучших замкнул еще один игрок LoL - Чонг "Chovy" Чжи Хун из Gen.G Esports.

The TOP 3 of the Esports PC Player of the Year award are...



???? @faker



???? @G2m0NESY



???? @j1hu1V_chovy



See all the winners at https://t.co/WpdHGMN4Ch #EsportsAwards2024 pic.twitter.com/SIF1Fx1wQT