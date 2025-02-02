GoNext Esports - чемпионы мира по Apex Legends

В период с 29-го января по 2-е февраля проходил 4-й в истории чемпионат мира по дисциплине Apex Legends - ALGS: 2024 Championship. Ивент проходил в японском городе Саппоро. 40 коллективов боролись за призовой фонд в размере 2 миллионов долларов.

Победу на турнире одержала команда GoNext Esports. За этот триумф греческая команда заработала 600 тысяч долларов в качестве призовых.

В тройку лучших по итогам ивента также вошли AL Alliance и Falcons.

Состав GoNext Esports: