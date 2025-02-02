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GoNext Esports - чемпионы мира по Apex Legends
4-й в истории чемпионат мира
Apex Legends Global Series: 2024 Championship
В период с 29-го января по 2-е февраля проходил 4-й в истории чемпионат мира по дисциплине Apex Legends - ALGS: 2024 Championship. Ивент проходил в японском городе Саппоро. 40 коллективов боролись за призовой фонд в размере 2 миллионов долларов.
Победу на турнире одержала команда GoNext Esports. За этот триумф греческая команда заработала 600 тысяч долларов в качестве призовых.
В тройку лучших по итогам ивента также вошли AL Alliance и Falcons.
Состав GoNext Esports:
- Хосе "Uxako" Лиоса
- Филипе "Hiarka" Моргадо
- Килиан "Zhidan" Брун
- Франсиско "Esteves33" Эстевес (тренер)
???? @HiarkaYeahh @lzhidann @UxakoTTV ????@GoNextEsports | #ALGSSapporo pic.twitter.com/yXB5DyC3U8— Apex Legends Esports (@PlayApexEsports) February 2, 2025
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