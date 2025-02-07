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Выход новой версии известного футбольного симулятора отменен

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Официальное заявление от разработчиков игры

Выход новой версии известного футбольного симулятора отменен

Скріншот - Tamindir

Новина українською

Выход новой версии известного футбольного симулятора под названием Football Manager был отменен.

В официальном заявлении от Sports Interactive, разработчиков игры, говорится о том, что после длительных разговоров на уровне руководства с платформой SEGA было принято окончательное решение об отмене выхода игры Football Manager 25, которое ранее было перенесено с ноября 2024 года на март 2025 года.

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Известно, что студия уже работает над следующей части франшизы, которая должна выйти в ноябре.

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Источник:
Football Manager
Опубликовал: Андрей Журба
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