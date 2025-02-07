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Выход новой версии известного футбольного симулятора отменен
Официальное заявление от разработчиков игры
Скріншот - Tamindir
Выход новой версии известного футбольного симулятора под названием Football Manager был отменен.
В официальном заявлении от Sports Interactive, разработчиков игры, говорится о том, что после длительных разговоров на уровне руководства с платформой SEGA было принято окончательное решение об отмене выхода игры Football Manager 25, которое ранее было перенесено с ноября 2024 года на март 2025 года.
Sports Interactive regret to inform that, following extensive internal discussion and careful consideration with SEGA, we have made the difficult decision to cancel Football Manager 25. pic.twitter.com/tLRbq8305K— Football Manager (@FootballManager) February 7, 2025
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Известно, что студия уже работает над следующей части франшизы, которая должна выйти в ноябре.
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