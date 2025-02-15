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NAVI открыли ростер по шахматам
"Рожденные побеждать" подписали трех шахматистов
navi.gg
Украинская киберспортивная организация Natus Vincere удивила болельщиков и расширила карту своих составов.
В частности, "Рожденные побеждать" официально объявили об открытии подразделения по шахматам. Также было объявлено о подписании трех шахматистов. Речь идет о гроссмейстерах Нодирбеке Абдусатторове (#6 в мировом рейтинге), Уэсли Со (#11) и Александре Бортнике (#167).
Новички смогут продемонстрировать силы в составе NAVI уже 16-го февраля. Именно в этот день стартует первый из двух онлайн-турниров Chessable Masters. Призовой фонд ивента составит 150 тысяч долларов.
Напомним, летом в Саудовской Аравии пройдет чемпионат мира по киберспорту - Esports World Cup 2025. Шахматы также будут представлены на ивенте в качестве одной из дисциплин.
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