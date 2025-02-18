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Уже одержал первую победу. Falcons подписали шахматиста Накамуру
Вслед за NAVI и Team Liquid
Falcons Esports
Европейская киберспортивная организация Team Falcons, которая базируется в Саудовской Аравии, объявила о подписании топового американского шахматиста Хикару Накамуру.
О переходе гроссмейстера в свои ряды Falcons официально сообщили в социальных сетях.
"Очень горжусь и имею честь присоединиться к победителю Esports World Cup 2024 - команде Team Falcons. Спасибо всем за работу над анонсом. Я с нетерпением жду того, что будет дальше", - так 37-летний профессионал прокомментировал свой трансфер.
Напомним, киберспортивные организации начали
К тому же, Накамура уже успел даже дебютировать за киберспортивную организацию. Конечно, одержал победу.
Hikaru’s first game in the Falcons jersey ends with a win! ????♟️ pic.twitter.com/mhKN2FDr2R— Falcons Esports (@FalconsEsport) February 18, 2025
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