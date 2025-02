Уже одержал первую победу. Falcons подписали шахматиста Накамуру

Европейская киберспортивная организация Team Falcons, которая базируется в Саудовской Аравии, объявила о подписании топового американского шахматиста Хикару Накамуру.

О переходе гроссмейстера в свои ряды Falcons официально сообщили в социальных сетях.

Напомним, киберспортивные организации начали открывать подразделения после официального анонса о том, что шахматы будут представлены на чемпионате мира по киберспорту в Саудовской Аравии - Esports World Cup 2025.

К тому же, Накамура уже успел даже дебютировать за киберспортивную организацию. Конечно, одержал победу.

Hikaru’s first game in the Falcons jersey ends with a win! ????♟️ pic.twitter.com/mhKN2FDr2R