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Уже одержал первую победу. Falcons подписали шахматиста Накамуру

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Вслед за NAVI и Team Liquid

Уже одержал первую победу. Falcons подписали шахматиста Накамуру

Falcons Esports

Новина українською

Европейская киберспортивная организация Team Falcons, которая базируется в Саудовской Аравии, объявила о подписании топового американского шахматиста Хикару Накамуру.

О переходе гроссмейстера в свои ряды Falcons официально сообщили в социальных сетях.

"Очень горжусь и имею честь присоединиться к победителю Esports World Cup 2024 - команде Team Falcons. Спасибо всем за работу над анонсом. Я с нетерпением жду того, что будет дальше", - так 37-летний профессионал прокомментировал свой трансфер.

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Напомним, киберспортивные организации начали открывать подразделения после официального анонса о том, что шахматы будут представлены на чемпионате мира по киберспорту в Саудовской Аравии - Esports World Cup 2025.

К тому же, Накамура уже успел даже дебютировать за киберспортивную организацию. Конечно, одержал победу.

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