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Карлсен обыграл Накамуру в онлайн-шахматы и стал чемпионом Chessable Masters 2025
NAVI не сумели пробиться в топ-10 ивента
Esports World Cup
В субботу, 21-го февраля состоялся гранд-финал по онлайн-шагам Chessable Masters 2025. Призовой фонд ивента составлял 150 тысяч долларов.
За титул в решающем матче боролись известные мировые гроссмейстеры: Магнус Карлсен и Хикару Накамура. 34-летний норвежец представлял киберспортивную организацию Team Liquid, а 37-летний американец - Team Falcons.
В итоге, победу на турнире одержал Магнус Карлсен. Благодаря этому триумфу, норвежский шахматист завоевал путевку на киберспортивный чемпионат мира, который состоится летом текущего календарного года в столице Саудовской Аравии (Рияде) - Esports World Cup 2025.
Примечательно, что украинская киберспортивная организация Natus Vincere также была представлена на Chessable Masters 2025. Ее шахматисты украинец Александр Бортник и американец Уэсли Соу заняли итоговые 45-е и 13-16 места, соответственно.
The king takes his spot on the board ????@MagnusCarlsen is the first player to qualify for #EWC2025 after his Chessable Masters win ???? pic.twitter.com/d7BNlVQeWj— Esports World Cup (@EWC_EN) February 21, 2025
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