TOP Esports победили в китайской лиге LPL Split 1

В период с 12-го января по 1-е марта проходил топовый ивент уровня S-Tier по дисциплине League of Legends - LPL Split 1. 16 команд вели борьбу за призовой фонд в размере примерно 110 тысяч долларов.

В итоге, триумф в этой китайской лиге одержал коллектив TOP Esports. В гранд-финале они уверенно обыграли Anyone`s Legends - с общим счетом 3:1. В свою очередь MVP решающего поединка был признан игрок Ю "JackeyLove" Венбо.

Таким образом, TOP Esports получили путевку на First Stand 2025, который пройдет с 10-го по 16-е марта и будет иметь призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.