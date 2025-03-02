  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Другое
  4. TOP Esports победили в китайской лиге LPL Split 1
В тренде
Другое
Другое

Другое - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

TOP Esports победили в китайской лиге LPL Split 1

Другое

Стали четвертым участником First Stand 2025

TOP Esports победили в китайской лиге LPL Split 1

LPL Split 1

Новина українською

В период с 12-го января по 1-е марта проходил топовый ивент уровня S-Tier по дисциплине League of Legends - LPL Split 1. 16 команд вели борьбу за призовой фонд в размере примерно 110 тысяч долларов.

В итоге, триумф в этой китайской лиге одержал коллектив TOP Esports. В гранд-финале они уверенно обыграли Anyone`s Legends - с общим счетом 3:1. В свою очередь MVP решающего поединка был признан игрок Ю "JackeyLove" Венбо.

Таким образом, TOP Esports получили путевку на First Stand 2025, который пройдет с 10-го по 16-е марта и будет иметь призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.

По теме
yellow-arrow
Владелец NAVI станет новым президентом Федерации киберспорта Украины
yellow-arrow
Карлсен обыграл Накамуру в онлайн-шахматы и стал чемпионом Chessable Masters 2025
yellow-arrow
Неймар стал президентом киберспортивной команды FURIA
киберспорт
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости