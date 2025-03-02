Другое - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
TOP Esports победили в китайской лиге LPL Split 1
Стали четвертым участником First Stand 2025
LPL Split 1
В период с 12-го января по 1-е марта проходил топовый ивент уровня S-Tier по дисциплине League of Legends - LPL Split 1. 16 команд вели борьбу за призовой фонд в размере примерно 110 тысяч долларов.
В итоге, триумф в этой китайской лиге одержал коллектив TOP Esports. В гранд-финале они уверенно обыграли Anyone`s Legends - с общим счетом 3:1. В свою очередь MVP решающего поединка был признан игрок Ю "JackeyLove" Венбо.
Таким образом, TOP Esports получили путевку на First Stand 2025, который пройдет с 10-го по 16-е марта и будет иметь призовой фонд в размере 1 миллиона долларов.
Популярное сейчас
- Верес врывается в верхнюю часть, Ингулец сенсационно побеждает. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Вышел и забил. Довбик вывел Рому вперед в матче с Комо
- Украина может получить ракеты Taurus - известны вероятные сроки
- Великобритания и Франция вместе с Украиной планируют создать новый мирный план
- "Да это просто ужас": Нагорняк прокомментировал формат Первой лиги
- УПЛ. Ингулец – Кривбасс 2:0. Очередной провал команды Вернидуба