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NAVI представили новый ростер из PUBG

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Стартуют уже 14-го марта

NAVI представили новый ростер из PUBG

navi.gg

Новина українською

Украинская киберспортивная организация Natus Vincere объявила новый ростер по дисциплине PUBG.

В частности, Владислава "DIFX" Невихожего, который покинул состав NAVI в конце февраля, заменит Александр "staed" Тимченко.

В данной новой формации NAVI впервые сыграют в рамках PUBG EMEA Championship: 2025 Spring, который стартует 14-го марта.

К тому же, официальный сайт "Рожденных Побеждать" также сообщил, что NAVI стали партнерами PUBG Corp. на 2025-й год. Таким образом, украинский коллектив автоматически получит приглашение на PUBG EMEA Championship: Spring, PGS 7 и PGS 8.

Новый состав Natus Vincere из PUBG:

  • Антон "Feyerist" Дутчак
  • Виталий "Hakatory" Шайда
  • Сергей "SoseD" Зубков
  • Александр "staed" Тимченко
  • Вадим "ALREIN" Левин (тренер)

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киберспорт NAVI Natus Vincere
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Источник:
navi.gg
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