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NAVI представили новый ростер из PUBG
Стартуют уже 14-го марта
navi.gg
Украинская киберспортивная организация Natus Vincere объявила новый ростер по дисциплине PUBG.
В частности, Владислава "DIFX" Невихожего, который покинул состав NAVI в конце февраля, заменит Александр "staed" Тимченко.
В данной новой формации NAVI впервые сыграют в рамках PUBG EMEA Championship: 2025 Spring, который стартует 14-го марта.
К тому же, официальный сайт "Рожденных Побеждать" также сообщил, что NAVI стали партнерами PUBG Corp. на 2025-й год. Таким образом, украинский коллектив автоматически получит приглашение на PUBG EMEA Championship: Spring, PGS 7 и PGS 8.
Новый состав Natus Vincere из PUBG:
- Антон "Feyerist" Дутчак
- Виталий "Hakatory" Шайда
- Сергей "SoseD" Зубков
- Александр "staed" Тимченко
- Вадим "ALREIN" Левин (тренер)
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