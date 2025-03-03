NAVI представили новый ростер из PUBG

Украинская киберспортивная организация Natus Vincere объявила новый ростер по дисциплине PUBG.

В частности, Владислава "DIFX" Невихожего, который покинул состав NAVI в конце февраля, заменит Александр "staed" Тимченко.

В данной новой формации NAVI впервые сыграют в рамках PUBG EMEA Championship: 2025 Spring, который стартует 14-го марта.

К тому же, официальный сайт "Рожденных Побеждать" также сообщил, что NAVI стали партнерами PUBG Corp. на 2025-й год. Таким образом, украинский коллектив автоматически получит приглашение на PUBG EMEA Championship: Spring, PGS 7 и PGS 8.

Новый состав Natus Vincere из PUBG: