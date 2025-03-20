  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Другое
  4. NAVI подписали действующих чемпионов в дисциплине Apex Legends
В тренде
Другое
Другое

Другое - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

NAVI подписали действующих чемпионов в дисциплине Apex Legends

Другое

"Рожденные Побеждать" вернулись на профессиональную сцену в этой дисциплине

NAVI подписали действующих чемпионов в дисциплине Apex Legends

navi.gg

Новина українською

Украинская киберспортивная организация Natus Vincere официально объявила о возвращении на профессиональную сцену в дисциплине Apex Legends.

В частности, "Рожденные Побеждать" подписали новый ростер из 4-х исполнителей. Примечательно, что защищать цвета NAVI в этой дисциплине будут действующие чемпионы мира в составе GoNext Esports, которые стали триумфаторами ALGC 2024.

В свою очередь, первым ивентом в составе "желто-черных" для этого состава станет ALGC 2025: Split 1 Pro League EMEA. Этот турнир пройдет в период с 6-го апреля по 15-е июня и будет иметь призовой фонд в размере 125 тысяч долларов.

Состав NAVI из Apex Legends:

  • Хосе "Uxako" Лиоса (Испания)
  • Филипе "Hiarka" Моргадо (Португалия)
  • Килиан "Zhidan" Брун (Франция)
  • Франсиско "Esteves33" Эстевес (Португалия) - тренер

По теме
yellow-arrow
NAVI представили новый ростер из PUBG
yellow-arrow
TOP Esports победили в китайской лиге LPL Split 1
yellow-arrow
Владелец NAVI станет новым президентом Федерации киберспорта Украины
киберспорт NAVI Natus Vincere
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
navi.gg
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
3
150 000 грн
На сайт
4
100 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости