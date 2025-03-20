NAVI подписали действующих чемпионов в дисциплине Apex Legends

Украинская киберспортивная организация Natus Vincere официально объявила о возвращении на профессиональную сцену в дисциплине Apex Legends.

В частности, "Рожденные Побеждать" подписали новый ростер из 4-х исполнителей. Примечательно, что защищать цвета NAVI в этой дисциплине будут действующие чемпионы мира в составе GoNext Esports, которые стали триумфаторами ALGC 2024.

В свою очередь, первым ивентом в составе "желто-черных" для этого состава станет ALGC 2025: Split 1 Pro League EMEA. Этот турнир пройдет в период с 6-го апреля по 15-е июня и будет иметь призовой фонд в размере 125 тысяч долларов.

Состав NAVI из Apex Legends: