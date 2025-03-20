Другое - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
NAVI подписали действующих чемпионов в дисциплине Apex Legends
"Рожденные Побеждать" вернулись на профессиональную сцену в этой дисциплине
navi.gg
Украинская киберспортивная организация Natus Vincere официально объявила о возвращении на профессиональную сцену в дисциплине Apex Legends.
В частности, "Рожденные Побеждать" подписали новый ростер из 4-х исполнителей. Примечательно, что защищать цвета NAVI в этой дисциплине будут действующие чемпионы мира в составе GoNext Esports, которые стали триумфаторами ALGC 2024.
В свою очередь, первым ивентом в составе "желто-черных" для этого состава станет ALGC 2025: Split 1 Pro League EMEA. Этот турнир пройдет в период с 6-го апреля по 15-е июня и будет иметь призовой фонд в размере 125 тысяч долларов.
Состав NAVI из Apex Legends:
- Хосе "Uxako" Лиоса (Испания)
- Филипе "Hiarka" Моргадо (Португалия)
- Килиан "Zhidan" Брун (Франция)
- Франсиско "Esteves33" Эстевес (Португалия) - тренер
Популярное сейчас
- Украина – Бельгия. Анонс и прогноз матча плей-офф Лиги наций на 20.03.2025
- Украина — Бельгия. Плей-офф Лиги наций. Что стоит на кону борьбы и стоит ли волноваться за результат
- "Россияне показывают отношение к миру". Зеленский показал последствия ночной атаки России
- С Луниным, Коноплей и Калюжным. Стартовые составы на матч Украина - Бельгия
- Звезда Реала - под огнём критики из-за интереса к 16-летней волейболистке
- Звезда Бундеслиги остался без невесты накануне свадьбы – причина шокировала всех