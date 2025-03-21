БК betking и B8 Esports объявили об официальном партнерстве в 2025 году!

Лицензированный букмекер betking и украинская киберспортивная организация B8 Esports заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Это партнерство открывает новые перспективы для обеих сторон и станет еще одним важным шагом в развитии украинского киберспорта.

Betking и B8 Esports играют на самом высоком уровне: решительность, тактика, стратегия и жажда победы – именно то, что их объединяет. Вместе они готовы решительно двигаться к Короне!

"Мы активно развиваем киберспортивное направление и видим в нем огромный потенциал. Сотрудничество с B8 Esports – это важный шаг для нас, ведь нас объединяет одна философия: играть смело, достигать большего и создавать уникальный опыт для фанатов", – заявляют в компании betking.

В рамках этого соглашения betking будет поддерживать команду на международных турнирах, открывая для поклонников больше возможностей следить за игрой любимого коллектива, участвовать в конкурсах и получать уникальный контент. Также уже в планах серия мероприятий для киберспортивного сообщества, она позволит еще глубже нырнуть в океан профессионального гейминга.

"Для нашей команды партнерство с БК betking – это не просто сделка, а возможность масштабироваться, создавать новые активности для фанатов и двигать украинский киберспорт вперед. Мы рады объединить силы с таким амбициозным партнером", – отмечают в B8 Esports.

Впереди множество совместных проектов и новых возможностей для киберспортивного сообщества. Короли играют по-крупному – следите за новостями!