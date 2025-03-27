Хэмилтон в главной роли. EA официально представили F1 25

Американская компания-разработчик видеоигр Electronic Arts (прим. - издатель футбольного симулятора EA FC 25) официально анонсировала новую часть гоночного симулятора F1 25.

Лицом новой игры от EA стал британский семикратный чемпион Льюис Хэмилтон. В частности, Electronic Arts представили трейлер, который включает в себя кадры геймплея.

Тайтл доступен в двух версиях: Standard Edition и Iconic Edition. Предзаказ на F1 25 уже доступен и стартует с 1499 грн за стандартное издание.

Дата выхода Standard Edition назначена на 30-е мая, а Iconic Edition - на 27-е мая, соответственно.

Официальный трейлер F1 25