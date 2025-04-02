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Братья Кличко появились в боксерском симуляторе Undisputed
В новом DLC - Iron & Steel
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Компания-разработчик видеоигр Steel City Interactive выпустила обновление, добавив новых известных боксеров в свой симулятор Undisputed.
В частности, в новый пак под названием Iron & Steel в боксерской игре попали и легендарные украинские братья Кличко - Владимир и Виталий.
"Возродите эпоху Кличко и снова переживите их десятилетие доминирования в PlayUndisputed", - говорится в официальном сообщении от разработчика.
Кроме наших соотечественников в рамках нового DLC также были представлены также Эрик Эш, Шеннон Бриггс, Хуан Франциско Эстрада, Роман Гонсалес, Джей Опетая.
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