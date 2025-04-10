Стал известен призовой фонд киберспортивного чемпионата мира Esports World Cup 2025

В период с 7-го июля по 25-е августа в столице Саудовской Аравии (Рияде) пройдет чемпионат мира по киберспорту - Esports World Cup 2025.

Турнирный организатор EWC объявил размер призового фонда. В частности, команды в разных дисциплинах будут бороться за 70 миллионов долларов. Примечательно, что в прошлом году было на 10 млн меньше.

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Таким образом, распределение призового фонда (в долларах) выглядит следующим образом: