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Стал известен призовой фонд киберспортивного чемпионата мира Esports World Cup 2025

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Впечатляющая сумма!

Стал известен призовой фонд киберспортивного чемпионата мира Esports World Cup 2025

EWC

Новина українською

В период с 7-го июля по 25-е августа в столице Саудовской Аравии (Рияде) пройдет чемпионат мира по киберспорту - Esports World Cup 2025.

Турнирный организатор EWC объявил размер призового фонда. В частности, команды в разных дисциплинах будут бороться за 70 миллионов долларов. Примечательно, что в прошлом году было на 10 млн меньше.

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Таким образом, распределение призового фонда (в долларах) выглядит следующим образом:

  • 38 млн - призовые для участников всех соревнований;
  • 27 млн - для команд, которые наберут больше всего очков в рамках Club Championship;
  • 450 тыс. - для лучших игроков в каждой из дисциплин;
  • 5 млн - будут разыграны в отборочных турнирах.
Стал известен призовой фонд киберспортивного чемпионата мира Esports World Cup 2025 - изображение 1

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Источник:
EWC
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