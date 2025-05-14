Онлайн-гейминг в 2025 году: тренды и привычки украинских пользователей

В 2025 году онлайн-игры остаются одним из любимых форм досуга для украинцев. Согласно статистике, пик активности приходится на вечерние часы — с 20:00 до 01:00, особенно по пятницам и субботам. И это явно неслучайно, так как в это время пользователи чаще всего возвращаются к любимым форматам, чтобы расслабиться после напряжённой недели.

В то же время, по понедельникам и по утрам игровой интерес заметно падает — сказывается возвращение к рабочей рутине. В среднем одна игровая сессия длится около получаса.

В качестве основного устройства для игр продолжают оставаться смартфоны - на них приходится более 65% всех сессий. Примерно четверть пользователей выбирают компьютеры, а оставшиеся — планшеты. Ключевыми при выборе платформы остаются удобство и мобильность

Наибольшей популярностью пользуются динамичные слоты с яркой графикой, а также live-игры, обеспечивающие эффект присутствия за счёт взаимодействия в реальном времени. Также растёт интерес к соревнованиям — пользователи активно участвуют в турнирах и акциях.

Александр Бабенко, директор Casino.ua, отмечает:

"Игроки все чаще интегрируют игру в собственное расписание. Для многих это способ кратковременной перезагрузки после дня или перерыва между делами. Мы видим, как меняется не только частота входов, но и сами сценарии взаимодействия с платформой». В то же время большое внимание уделяется ответственному подходу к игре. Большинство онлайн-платформ уже внедрили функции самоконтроля, включая таймеры сессий, установку лимитов и напоминания о продолжительности игры. Кроме того, предоставляется доступ к специализированным службам поддержки, позволяющим сохранять баланс и избегать чрезмерного захвата. В целом, аналитика 2025 года подтверждает: гейминг в онлайн-среде не только сохраняет популярность, но и эволюционирует адаптируясь к новому стилю жизни, изменению цифровых привычек и запросу на ответственное отношение со стороны пользователей".

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