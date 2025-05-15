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NAVI сумели пробиться в гранд-финал PUBG Global Series 8
Решающий этап стартует уже завтра
telegram @natus_vincere_official
В период с 12-го по 18-е мая в китайском Шанхае проходит топовый LAN-турнир уровня Tier-S по дисциплине PUBG - PUBG Global Series 8. В рамках этого ивента коллективы ведут борьбу за призовой фонд в размере 300 тысяч долларов.
В чемпионате также принимает участие команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere. В частности, по результатам групповой стадии турнира NAVI сумели пробиться в гранд-финал, заняв итоговое 8-е место в турнирной таблице.
Решающая стадия турнира будет длиться с 16-го по 18-е мая. В ней сыграют 16 команд.
Групповая стадия PUBG Global Series 8:
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