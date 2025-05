FURIA выиграли первый крупный турнир в обновленной дисциплине Rainbow Six Siege

В период с 10-го по 18-е мая в бразильском Рио-де-Жанейро проходил LAN-турнир уровня Tier-S по дисциплине Rainbow Six Siege - BLAST RE:L0:AD.

Этот ивент был первым в рамках обновленной игры. В частности, в рамках соревнования 20 коллективов вели борьбу за призовой фонд в размере 520 тысяч долларов.

В гранд-финале ивента бразильская команда FURIA Esports уверенно обыграла японский коллектив CAG Osaka. Решающая встреча проходила в формате "Best of 5" и завершилась разгромной победой хозяев чемпионата - со счетом 3:0.

Таким образом, FURIA стали чемпионами и заработали в качестве призовых 170 тысяч долларов.

The thrill of the moment ???? pic.twitter.com/YYHqwRq8RQ