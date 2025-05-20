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FURIA выиграли первый крупный турнир в обновленной дисциплине Rainbow Six Siege
Домашний триумф бразильцев
Rainbow Six Esports
В период с 10-го по 18-е мая в бразильском Рио-де-Жанейро проходил LAN-турнир уровня Tier-S по дисциплине Rainbow Six Siege - BLAST RE:L0:AD.
Этот ивент был первым в рамках обновленной игры. В частности, в рамках соревнования 20 коллективов вели борьбу за призовой фонд в размере 520 тысяч долларов.
В гранд-финале ивента бразильская команда FURIA Esports уверенно обыграла японский коллектив CAG Osaka. Решающая встреча проходила в формате "Best of 5" и завершилась разгромной победой хозяев чемпионата - со счетом 3:0.
Таким образом, FURIA стали чемпионами и заработали в качестве призовых 170 тысяч долларов.
The thrill of the moment ???? pic.twitter.com/YYHqwRq8RQ— Rainbow Six Esports (@R6esports) May 18, 2025
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