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Игрок NAVI проиграл легендарному Карлсену в рамках Chess.com Classic

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В полуфинале верхней сетки

Игрок NAVI проиграл легендарному Карлсену в рамках Chess.com Classic

telegram @natus_vincere_official

Новина українською

В период с 18-го по 23-е мая проходит топовый турнир уровня Tier-A по онлайн-шахам - Champions Chess Tour 2025 - Chess.com Classic. В рамках этого ивента игроки киберспортивных организаций ведут борьбу за призовой фонд в размере 150 тысяч долларов.

Украинскую киберспортивную организацию Natus Vincere на турнире представляет узбекский шахматист Нодирбек Абдусатторов. Игроку «Рожденных Побеждать» удалось дойти до полуфинала верхней сетки, где он встречался с мастодонтом мировых шахмат Магнусом Карлсеном.

В итоге, 20-летний Абдусатторов проиграл легендарному 34-летнему норвежцу. При этом, сама встреча проходила до трех побед и закончилась с итоговым счетом 3:1 в пользу Карлсена.

Таким образом, Нодирбек сыграет свой следующий матч в нижней сетке за выход в топ-4 против победителя пары россиян Федосеев - Артемьев. Эта встреча запланирована на 22-е мая.

Сейчас игрок NAVI имеет в своем активе 45 зачетных баллов. Этого должно быть достаточно, чтобы получить прямое приглашение на Esports World Cup 2025.

Турнирная сетка Chess.com Classic:

Игрок NAVI проиграл легендарному Карлсену в рамках Chess.com Classic - изображение 1

Запись матча между Абдусатторовым и Карлсеном

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киберспорт NAVI Natus Vincere
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