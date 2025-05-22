Украинский игрок из League of Legends Kozak завершил карьеру

Украинский киберспортсмен по дисциплине League of Legends Антон "Kozak" Топольницкий завершил профессиональную карьеру. Эту информацию опубликовала украинская совместная Ukrainian Glory League на платформе Discord.

Представитель триумфатора (Green Dolphins Gaming) чемпионата Украины по League of Legends провел свой последний поединок за команду.

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В частности, речь идет об игре с участием Антона в рамках группового этапа испанского турнира Liga Nexo 2025 Split 3. Эту игру против Falke Esports в формате встречи "Best of 1" уже бывшая команда Топольницкого проиграла.

Киберспортивная карьера Kozak'a длилась с осени 2021-го года по 21-е тарвня текущего календарного года. Наибольшим достижением украинца за этот период является первое место на Arabian League 2nd Division 2024 Spring. Тогда Артем выступал за коллектив Twareg Esports.