Шахматист NAVI добыл путевку на киберспортивный чемпионат мира

В период с 18-го по 23-е мая проходит топовый турнир уровня Tier-A по онлайн-шахам - Champions Chess Tour 2025 - Chess.com Classic. В рамках этого ивента игроки киберспортивных организаций ведут борьбу за призовой фонд в размере 150 тысяч долларов.

Украинскую киберспортивную организацию Natus Vincere на турнире представлял узбекский шахматист Нодирбек Абдусатторов. В итоге, игрок "Рожденных Побеждать" занял итоговое 4-е место на ивенте.

Турнирный путь 20-летнего Абдусатторова закончился на стадии нижней сетки топ-4, где он уступил французскому гроссмейстеру Максиму Вашье-Лаграву из Team Vitality - со счетом 0:2.

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За свое выступление на турнире узбек заработал в качестве призовых 10 тысяч долларов и 50 баллов в рамках системы Champions Chess Tour 2025. Таким образом, по результатам второго турнира игрок NAVI занял 6-е место, что гарантировало ему прямую путевку на предстоящий киберспортивный чемпионат мира по дисциплине шахматы - Esports World Cup 2025.

Напомним, Esports World Cup 2025 состоится в столице Саудовской Аравии (Рияде) с 29-го июля по 1-е августа, а его призовой фонд составит 1,5 миллиона долларов.