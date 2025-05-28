  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Другое
  4. Платформа Casino.ua объявила о новом партнерстве с известным европейским девелопером игр

В тренде
Другое
Другое

Другое - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Платформа Casino.ua объявила о новом партнерстве с известным европейским девелопером игр

Другое

Это откроет дополнительные возможности для украинских поклонников спорта

Платформа Casino.ua объявила о новом партнерстве с известным европейским девелопером игр

Фото - Casino.ua x ELK Studios

Новина українською

Онлайн-платформа Casino.ua объявила о новом партнерстве с известным европейским девелопером игр ELK Studios — шведской компанией, которая с 2013 года создает инновационные слоты премиум-класса. В фокусе — качество, стиль и динамика, которые оценили миллионы игроков в Европе.

Читайте такжеПлатформа Casino.ua присоединилось к инициативе по ответственной игре в Украине

ELK Studios работает на пересечении технологий и развлечений, выпуская кроссплатформенные игры с глубокими сюжетами, современной визуальной стилистикой и авторскими механиками. Это позволяет привлекать не только опытных игроков, но и новичков, которые ценят яркие эмоции и продуманный геймплей.

«ELK Studios - это новый уровень гейминга, их уникальный стиль, глубина и качество реализации прекрасно дополняют нашу игровую коллекцию», - отмечает директор Casino.ua Александр Бабенко.

Добавим, что партнерство также открывает дополнительные возможности для украинских поклонников спорта, которые активно интересуются динамичными видами развлечений. В Casino.ua подчеркивают, что стремятся предлагать только качественный и лицензированный контент, отвечая запросам современного игрока.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 19.10.2023 года, выдана на основании решения Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей №307 от 13.10.2023 года.

По теме
yellow-arrow
Шахматист NAVI добыл путевку на киберспортивный чемпионат мира
yellow-arrow
Украинский игрок из League of Legends Kozak завершил карьеру
yellow-arrow
Игрок NAVI проиграл легендарному Карлсену в рамках Chess.com Classic
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости