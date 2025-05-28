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Платформа Casino.ua объявила о новом партнерстве с известным европейским девелопером игр
Это откроет дополнительные возможности для украинских поклонников спорта
Фото - Casino.ua x ELK Studios
Онлайн-платформа Casino.ua объявила о новом партнерстве с известным европейским девелопером игр ELK Studios — шведской компанией, которая с 2013 года создает инновационные слоты премиум-класса. В фокусе — качество, стиль и динамика, которые оценили миллионы игроков в Европе.
ELK Studios работает на пересечении технологий и развлечений, выпуская кроссплатформенные игры с глубокими сюжетами, современной визуальной стилистикой и авторскими механиками. Это позволяет привлекать не только опытных игроков, но и новичков, которые ценят яркие эмоции и продуманный геймплей.
«ELK Studios - это новый уровень гейминга, их уникальный стиль, глубина и качество реализации прекрасно дополняют нашу игровую коллекцию», - отмечает директор Casino.ua Александр Бабенко.
Добавим, что партнерство также открывает дополнительные возможности для украинских поклонников спорта, которые активно интересуются динамичными видами развлечений. В Casino.ua подчеркивают, что стремятся предлагать только качественный и лицензированный контент, отвечая запросам современного игрока.
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