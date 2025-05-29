NAVI стартовали с победы на CrossFire Brazil League 2025 Season 2

В период с 27 мая по 17 июля проходит топовый турнир по дисциплине CrossFire - CrossFire Brazil League 2025 Season 2. Призовой фонд ивента составляет 228 тысяч долларов.

Команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere начала выступления на турнире с поединка против коллектива Geekay Esports. В итоге, «Рожденные побеждать» переиграли своего соперника со счетом 2-1:

6:10 на Port

13:11 на Black Widow

13:10 на Sub Base

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Таким образом, в следующем матче на групповом этапе NAVI сыграют против саудовского коллектива Al Qadsiah. Этот поединок состоится в ночь с 29-го на 30-е мая.

Запись поединка между NAVI и Geekay Esports