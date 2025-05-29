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NAVI стартовали с победы на CrossFire Brazil League 2025 Season 2
В дисциплине CrossFire
telegram @natus_vincere_official
В период с 27 мая по 17 июля проходит топовый турнир по дисциплине CrossFire - CrossFire Brazil League 2025 Season 2. Призовой фонд ивента составляет 228 тысяч долларов.
Команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere начала выступления на турнире с поединка против коллектива Geekay Esports. В итоге, «Рожденные побеждать» переиграли своего соперника со счетом 2-1:
- 6:10 на Port
- 13:11 на Black Widow
- 13:10 на Sub Base
Таким образом, в следующем матче на групповом этапе NAVI сыграют против саудовского коллектива Al Qadsiah. Этот поединок состоится в ночь с 29-го на 30-е мая.
Запись поединка между NAVI и Geekay Esports
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