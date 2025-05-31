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Сборная Украины снялась с соревнований по киберспорту. Объяснение федерации

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Сборная Украины снялась с соревнований по киберспорту. Объяснение федерации

Фото - UESF

Новина українською

Сборная Украины снялась с соревнований по киберспорту.

В дисциплинах Dota 2, Mobile Legends: Bang Bang (женщины) и PUBG Mobile на ЕЭС, который проходит в рамках IESF WEC 2025 сборные Украины представлены не будут. Это связано с разрешением сборной Беларуси выступать под своим национальным флагом.

"Данное решение принято в связи с тем, что Международной федерацией киберспорта было разрешено участие сборной Беларуси под национальным флагом, что противоречит официальной позиции Федерации киберспорта Украины и Министерства молодежи и спорта Украины.

Мы неоднократно обращались в Международную федерацию киберспорта с призывом применять принцип нейтрального статуса к представителям стран, связанных с вооруженной агрессией против Украины, однако на этом этапе компромисс достигнут не был", - написали в федерации.

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Сборная Украины примет участие в соревнованиях по Counter-Strike 2, поскольку команда Беларуси не квалифицировалась в этой дисциплине.

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Источник:
Федерація кіберспорту України
Опубликовал: Владислав Прийменко
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