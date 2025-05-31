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Киберспортивная команда Барселоны выиграла LVP Superliga 2025 Spring

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Турнир по League of Legends

Киберспортивная команда Барселоны выиграла LVP Superliga 2025 Spring

Barca Esports

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В период с 8 по 30 мая в смешанном режиме (LAN и онлайн) в испанской Торревьеше проходил турнир уровня Tier-B по дисциплине League of Legends - LVP Superliga 2025 Spring. В частности, в весеннем сплите испанской Суперлиги по LOL участвовали 10 коллективов. Команды боролись за 3 слота EMEA Masters Spring 2025.

В итоге, трофей завоевала киберспортивная команда футбольного клуба "Барселона" Barca Esports. В гранд-финале ростер "блауграни" уверенно, в формате "Best of 5", обыграли коллектив GiantX Pride - со счетом 3:1.

Примечательно, что "сине-гранатовые" прошли к решающему поединку ивента полностью по нижней сетке.

Состав Barca Esports:

  • Матти "WhiteKnight" Сормунен (Финляндия)
  • Франциско "Thayger" Мацо (Испания)
  • Павел "Czekolad" Щепаник (Польша)
  • Серхио Висенте "Legolas" Гисперт (Испания)
  • Алешандру "whiteinn" Колозвари (Румыния)

Запись гранд-финала LVP Superliga 2025 Spring (Game 1)

Запись гранд-финала LVP Superliga 2025 Spring (Game 2)

Запись гранд-финала LVP Superliga 2025 Spring (Game 3)

Запись гранд-финала LVP Superliga 2025 Spring (Game 4)

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