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Игрок NAVI DarkAngel пробился на Esports World Cup 2025

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По дисциплине Fatal Fury:COTW

Игрок NAVI DarkAngel пробился на Esports World Cup 2025

Фото з відкритих джерел

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В период с 30 мая по 1 июня в шведском Мальме в Quality Hotel View проходил турнир по файтингу Fatal Fury:COTW - HeadStomper 2025. Призовой фонд этого ивента составлял 8160 евро.

В итоге, победу на чемпионате одержал мексиканский игрок украинской организации Natus Vincere Луис Гваделупе "DarkAngel" Кастильо Гомес.

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В гранд-финале представитель "Рожденных Побеждать" обыграл Leffen с ресетом - 3:0 в первой игре и 3:1 во второй.

Таким образом, за победу на этом чемпионате DarkAngel получил почти 1630 евро в качестве призовых и сумел завоевать слоты на топовые ивенты: Esports World Cup 2025 (прим. - киберспортивный чемпионат мира) и SNK World Championship.

Запись гранд-финала HeadStomper 2025

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