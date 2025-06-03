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Вышел второй официальный трейлер The Witcher 4

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Показали первые кадры геймплея

Вышел второй официальный трейлер The Witcher 4

CD Projekt RED

Новина українською

Польская студия-разработчик CD Projekt RED официально представила второй трейлер долгожданного The Witcher 4. Это произошло во время игровой презентации State of Unreal 2025.

CDPR впервые показали геймплейные кадры своего будущего тайтла. Как заявлялось, отрывки были записаны на платформе PS5: с применением технологии трассировки лучей и в 60 FPS.

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Как сообщили разработчики, события новой части легендарной игры будут происходить в одном из Северных королевств, а именно в Ковире. Главной героиней выступит Цирилла, а ее коня будут звать Келпи.

В новом ролике CD Projekt RED сделали акцент на реалистичной верховой езде и детализации дикой природы. Также было уделено внимание NPC.

Геймплейный трейлер The Witcher 4

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