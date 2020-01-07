Кубок Африки
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Итоги года в Африке: Мане - лучший игрок, а Бельмади - тренер
Справедливо?
Сегодня в Африке подвели итоги года. Стали известны победители всех индивидуальных наград. Приводим полный список:
- Лучший молодой игрок - Ашраф Хакими ("Боруссия"/Марроко)
- Лучшая женская сборная - Камерун
- Лучшая мужская команда - Алжир
- Лучший гол - Рияд Марез (Алжир против Нигерии)
- Лучший тренер - Джамель Бельмади (Алжир)
- Лучший игрок - Садио Мане ("Ливерпуль"/Сенегал)
- Сборная года: Онана - Хакими, Кулибали, Матип, Орье - Марез, Гуйе, Зиеш - Мане, Салах, Обамеянг
Напомним, что Алжир стал победителем КАНа, обыграв минимально в финале Сенегал
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