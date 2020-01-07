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Итоги года в Африке: Мане - лучший игрок, а Бельмади - тренер

Кубок Африки
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Справедливо?

Итоги года в Африке: Мане - лучший игрок, а Бельмади - тренер
UA-Футбол
Новина українською

Сегодня в Африке подвели итоги года. Стали известны победители всех индивидуальных наград. Приводим полный список:

  • Лучший молодой игрок - Ашраф Хакими ("Боруссия"/Марроко)
  • Лучшая женская сборная - Камерун
  • Лучшая мужская команда - Алжир
  • Лучший гол - Рияд Марез (Алжир против Нигерии)
  • Лучший тренер - Джамель Бельмади (Алжир)
  • Лучший игрок - Садио Мане ("Ливерпуль"/Сенегал)
  • Сборная года: Онана - Хакими, Кулибали, Матип, Орье - Марез, Гуйе, Зиеш - Мане, Салах, Обамеянг

Напомним, что Алжир стал победителем КАНа, обыграв минимально в финале Сенегал

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В статье: Алжир Сенегал Садио Мане Ашраф Хакими
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