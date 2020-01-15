Кубок Африки
Кубок Африки - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кубок африканских наций в 2021 году состоится зимой
турнир будет проводиться как и раньше в зимний период
Кубок африканских наций в 2021 году состоится зимой в Камеруне. Об этом сообщает Get French Football News.
Этот турнир проводится каждые два года с января по февраль, но в прошлом году соревнование состоялось летом. Действующим победителем Кубка африканских наций является Алжир, тогда он обыграл национальную команду Сенегала со счётом 1:0.
Бронзовые медали по итогам турнира завоевали нигерийские футболисты, обыгравшие Тунис.
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