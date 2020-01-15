Кубок африканских наций в 2021 году состоится зимой в Камеруне. Об этом сообщает Get French Football News.

Этот турнир проводится каждые два года с января по февраль, но в прошлом году соревнование состоялось летом. Действующим победителем Кубка африканских наций является Алжир, тогда он обыграл национальную команду Сенегала со счётом 1:0.

Бронзовые медали по итогам турнира завоевали нигерийские футболисты, обыгравшие Тунис.