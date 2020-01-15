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Кубок Африки

Кубок Африки - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кубок африканских наций в 2021 году состоится зимой

Кубок Африки
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турнир будет проводиться как и раньше в зимний период

Кубок африканских наций в 2021 году состоится зимой
Новина українською

Кубок африканских наций в 2021 году состоится зимой в Камеруне. Об этом сообщает Get French Football News.

Этот турнир проводится каждые два года с января по февраль, но в прошлом году соревнование состоялось летом. Действующим победителем Кубка африканских наций является Алжир, тогда он обыграл национальную команду Сенегала со счётом 1:0.

Бронзовые медали по итогам турнира завоевали нигерийские футболисты, обыгравшие Тунис.

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В статье: Кубок африканских наций Национальная сборная Алжира
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