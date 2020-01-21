Салах против Обамеянга: Африка назвала отборочные группы к чемпионату мира-2022

Подготовка к чемпионату мира в Катаре продолжается. Стали известные отоборочные группы, в которых будут играть африканские сборные.

Стоит отметить, что в группе F сыграет Габон против Египта, а это означает, что нас будет ожидать дуэль форвардов Салаха и Обамеянга. Также очень интересными группами будут квартеты D и G.

Всего команды поделенны на 10 групп. Победители каждой из них выйдет в раунд плей-офф. А на ЧМ выйдет всего 5 сборных.