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Салах против Обамеянга: Африка назвала отборочные группы к чемпионату мира-2022

Кубок Африки
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Есть интересные противостояния

Салах против Обамеянга: Африка назвала отборочные группы к чемпионату мира-2022
UA-Футбол
Новина українською

Подготовка к чемпионату мира в Катаре продолжается. Стали известные отоборочные группы, в которых будут играть африканские сборные.

Стоит отметить, что в группе F сыграет Габон против Египта, а это означает, что нас будет ожидать дуэль форвардов Салаха и Обамеянга. Также очень интересными группами будут квартеты D и G.

Салах против Обамеянга: Африка назвала отборочные группы к чемпионату мира-2022 - изображение 1

Всего команды поделенны на 10 групп. Победители каждой из них выйдет в раунд плей-офф. А на ЧМ выйдет всего 5 сборных.

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В статье: Алжир Гана Сенегал Египет Африка Габон
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