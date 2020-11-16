Магия Мареза. ВИДЕО, как хавбек Ман Сити изысканно забил в квалификации Кубка Африки

Сборная Алжира - действующий чемпион Африки. Однако это не освобождает ее от квалификации к турниру, который состоится в 2021 году. Сегодня, 16 ноября, в частности, лисы пустыни играли на выезде с Зимбабве. При этом в оптимальном составе - с Беннасером из "Миланом", Бенрахма из "Вест Хэма", Бенсабаини из "Боруссии" и, конечно, с капитаном и главной звездой - Риядом Марезом.

И форвард "Манчестер Сити" предстал во всей своей красе на 38-й минуте, когда удвоил преимущество сборной Алжира. Рияд пятой принял передачу через полполя, накрутил нескольких защитников и пробил мимо голкипера.

Впрочем, Алжир в итоге не смог выиграть. Зимбабве отыгрался, при этом тоже организовал шедевр - первый гол эффектным ударом со штрафного забил Ноледж Мусона из бельгийского "Эйпена". Это первая потеря очков Алжиром в квалификации - у Мареза и компании после четырех туров десять очков, у Зимбабве только пять. Также в группе выступают Ботсвана и Замбия. В финальный турнир получится две первых команды.