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Магия Мареза. ВИДЕО, как хавбек Ман Сити изысканно забил в квалификации Кубка Африки

Кубок Африки
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Рияд во всей красе

Магия Мареза. ВИДЕО, как хавбек Ман Сити изысканно забил в квалификации Кубка Африки
Новина українською

Сборная Алжира - действующий чемпион Африки. Однако это не освобождает ее от квалификации к турниру, который состоится в 2021 году. Сегодня, 16 ноября, в частности, лисы пустыни играли на выезде с Зимбабве. При этом в оптимальном составе - с Беннасером из "Миланом", Бенрахма из "Вест Хэма", Бенсабаини из "Боруссии" и, конечно, с капитаном и главной звездой - Риядом Марезом.

И форвард "Манчестер Сити" предстал во всей своей красе на 38-й минуте, когда удвоил преимущество сборной Алжира. Рияд пятой принял передачу через полполя, накрутил нескольких защитников и пробил мимо голкипера.

Впрочем, Алжир в итоге не смог выиграть. Зимбабве отыгрался, при этом тоже организовал шедевр - первый гол эффектным ударом со штрафного забил Ноледж Мусона из бельгийского "Эйпена". Это первая потеря очков Алжиром в квалификации - у Мареза и компании после четырех туров десять очков, у Зимбабве только пять. Также в группе выступают Ботсвана и Замбия. В финальный турнир получится две первых команды.

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В статье: Манчестер Сити Рияд Марез Национальная сборная Алжира лучшие голы
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