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Яя Туре и два форварда Ливерпуля – в африканской сборной десятилетия по версии IFFHS
Давайте разбираться, кто еще в команде
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала на своем сайте сборную лучших игроков Африканской конфедерации за последнее десятилетие по своей версии.
Вратарь: Винсент Эньема (Нигерия);
Защитники: Ахмед Фатхи (Египет), Мехди Бенатия (Марокко), Калиду Кулибали (Сенегал), Эрик Байи (Кот-д'Ивуар);
Полузащитники: Яя Туре (Кот-д'Ивуар), Андре Айю (Гана), Рияд Марез (Алжир);
Нападающие: Садио Мане (Сенегал), Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон), Мохамед Салах (Египет).
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Источник:IFFHS
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