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Яя Туре и два форварда Ливерпуля – в африканской сборной десятилетия по версии IFFHS

Кубок Африки
(2 голосов)

Давайте разбираться, кто еще в команде

Яя Туре и два форварда Ливерпуля – в африканской сборной десятилетия по версии IFFHS
Новина українською

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала на своем сайте сборную лучших игроков Африканской конфедерации за последнее десятилетие по своей версии.

Вратарь: Винсент Эньема (Нигерия);

Защитники: Ахмед Фатхи (Египет), Мехди Бенатия (Марокко), Калиду Кулибали (Сенегал), Эрик Байи (Кот-д'Ивуар);

Полузащитники: Яя Туре (Кот-д'Ивуар), Андре Айю (Гана), Рияд Марез (Алжир);

Нападающие: Садио Мане (Сенегал), Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон), Мохамед Салах (Египет).

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В статье: Яя Туре IFFHS Андре Айю Пьер-Эмерик Обамеянг Мехди Бенатиа Калиду Кулибали Мохамед Салах Садио Мане Венсан Эньяма Рияд Марез Эрик Байи
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Источник:
IFFHS

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