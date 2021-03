Отправили письмо на свой адрес: Камерунская федерация не пригласила игрока Баварии в сборную

Нападающий мюнхенской "Баварии" Эрик-Максим Чупо-Мотинг пропустит мартовский сбор из-за административной ошибки. Камерунская федерация футбола отправила приглашение в национальную команду не на тот адрес электронной почты (на свой же), как сообщает портал Goal.com.

32-летний футболист так и не дождался официального вызова в команду Тони Консейсао. Отец Эрика-Максима отметил, что в офисе "Баварии" также не получали никаких писем.

Eric Maxim Choupo-Moting was ready for Africa Cup of Nations qualifiers ????????



One problem: Cameroon sent the call-up email to themselves instead of the player ????



Now he'll miss the entire international break ???? [Bild] pic.twitter.com/ziNjx2vv72