Кубок Африки - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Кубок Африки пройдет в запланированные даты
Коронавирус не помешает проведению турнира
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Президент Африканской конфедерации футбола Патрис Мотсепе заявил, что Кубок Африки пройдет в запланированные даты, несмотря на сложности, вызванные распространением коронавируса. "9-го я собираюсь посмотреть матч между Камеруном и Буркина-Фасо", – заявил он.
"Я буду там 7 января, и я поеду смотреть футбол. 9-го я собираюсь посмотреть матч между Камеруном и Буркина-Фасо. Я дождусь момента, когда трофей будет вручен.
Мы должны удостовериться, что действуем в интересах нашего народа. Мы любим футбол и хотим работать с представителями других частей света. Мы хотим работать с остальным миром – Европа, Китай, Америка.
Мы обязаны развивать наш континент. Нужно сделать африканский футбол лучшим в мире", – сказал Мотсепе.
Ранее сообщалось, что Кубок Африки могут отменить из-за омикрон-штамма ковида и организационных трудностей в Камеруне.
Напомним, что турнир запланирован на 2022 год, сроки его проведения – с 9 января по 6 февраля.
Популярное сейчас
- Президент Мариуполя: Наш клуб открыт для сотрудничества с Динамо
- Защитник Аталанты: Малиновский как игрок? Дерьмо. Шучу. Он важен
- Хит-парад лучших матчей Черноморца Романа Григорчука
- Верес досрочно расторг контракт с голкипером
- Красотка дня. Свежеиспеченная невеста молодого защитника Руха. ФОТО
- Семейные разборки: сын Месси в жестком подкате срубил собственного брата