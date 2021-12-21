Официально: Кубок Африки пройдет в запланированные даты

Президент Африканской конфедерации футбола Патрис Мотсепе заявил, что Кубок Африки пройдет в запланированные даты, несмотря на сложности, вызванные распространением коронавируса. "9-го я собираюсь посмотреть матч между Камеруном и Буркина-Фасо", – заявил он.

"Я буду там 7 января, и я поеду смотреть футбол. 9-го я собираюсь посмотреть матч между Камеруном и Буркина-Фасо. Я дождусь момента, когда трофей будет вручен.

Мы должны удостовериться, что действуем в интересах нашего народа. Мы любим футбол и хотим работать с представителями других частей света. Мы хотим работать с остальным миром – Европа, Китай, Америка.

Мы обязаны развивать наш континент. Нужно сделать африканский футбол лучшим в мире", – сказал Мотсепе.

Ранее сообщалось, что Кубок Африки могут отменить из-за омикрон-штамма ковида и организационных трудностей в Камеруне.

Напомним, что турнир запланирован на 2022 год, сроки его проведения – с 9 января по 6 февраля.