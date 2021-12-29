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Кубок Африки

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Президент Гвинеи футболистам сборной: Кубок Африки или вы компенсируете вложенные в вас деньги

Кубок Африки
(1 голосов)

Любопытная мотивация перед началом турнира

Президент Гвинеи футболистам сборной: Кубок Африки или вы компенсируете вложенные в вас деньги

Фото: BBC / Автор: неизвестен

Новина українською

Временный президент Гвинеи полковник Мамади Думбия выставил ультиматум игрокам своей национальной команды перед началом Кубка Африки. "Выиграйте трофей или компенсируйте вложенные в вас средства", – приводит его слова Ghana Soccer Net.

Речь была произнесена перед отлетом команды на турнир в Камерун.

Для сборной Гвинеи это будет 13 Кубок Африки, в то время как свой лучший результат они продемонстрировали в 1976 году, когда взяли серебро.

За национальную команду выступают такие игроки как Наби Кейта из "Ливерпуля", Илайш Мориба из "Лейпцига", Амаду Диавара из "Наполи", Флорентин Погба из "Сошо" и другие.

Сборная находится в группе Б с Сенегалом, Малави и Зимбабве.

Первый свой матч на турнире, против Малави, сборная сыграет 10 января. Встреча начнется в 18:00 по киевскому времени.

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В статье: Гвинея Флорентен Погба Амаду Диавара Наби Кейта Илайш Мориба
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Источник:
ghanasoccernet.com

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Комментарии (3)
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Serega1111 (Киев)
29.12.2021 в 19:36
Хорошо еще, что не пообещал по пуле между глаз
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zafo76
29.12.2021 в 19:16
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов , ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp tennis com(ввести в гугл) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
29.12.2021 в 19:14
не готовьте тогда вообще сборную - нечего и компенсировать будет
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