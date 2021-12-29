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Президент Гвинеи футболистам сборной: Кубок Африки или вы компенсируете вложенные в вас деньги
Любопытная мотивация перед началом турнира
Фото: BBC / Автор: неизвестен
Временный президент Гвинеи полковник Мамади Думбия выставил ультиматум игрокам своей национальной команды перед началом Кубка Африки. "Выиграйте трофей или компенсируйте вложенные в вас средства", – приводит его слова Ghana Soccer Net.
Речь была произнесена перед отлетом команды на турнир в Камерун.
Для сборной Гвинеи это будет 13 Кубок Африки, в то время как свой лучший результат они продемонстрировали в 1976 году, когда взяли серебро.
За национальную команду выступают такие игроки как Наби Кейта из "Ливерпуля", Илайш Мориба из "Лейпцига", Амаду Диавара из "Наполи", Флорентин Погба из "Сошо" и другие.
Сборная находится в группе Б с Сенегалом, Малави и Зимбабве.
Первый свой матч на турнире, против Малави, сборная сыграет 10 января. Встреча начнется в 18:00 по киевскому времени.
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