Президент Гвинеи футболистам сборной: Кубок Африки или вы компенсируете вложенные в вас деньги

Временный президент Гвинеи полковник Мамади Думбия выставил ультиматум игрокам своей национальной команды перед началом Кубка Африки. "Выиграйте трофей или компенсируйте вложенные в вас средства", – приводит его слова Ghana Soccer Net.

Речь была произнесена перед отлетом команды на турнир в Камерун.

Для сборной Гвинеи это будет 13 Кубок Африки, в то время как свой лучший результат они продемонстрировали в 1976 году, когда взяли серебро.

За национальную команду выступают такие игроки как Наби Кейта из "Ливерпуля", Илайш Мориба из "Лейпцига", Амаду Диавара из "Наполи", Флорентин Погба из "Сошо" и другие.

Сборная находится в группе Б с Сенегалом, Малави и Зимбабве.

Первый свой матч на турнире, против Малави, сборная сыграет 10 января. Встреча начнется в 18:00 по киевскому времени.