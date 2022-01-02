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Зиеш не поедет на Кубок Африки в составе Марокко

Кубок Африки
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Причина не в игровых качествах Хакима

Зиеш не поедет на Кубок Африки в составе Марокко

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Вингер лондонского "Челси" Хаким Зиеш не включен в состав национальной сборной Марокко на предстоящий Кубок Африки. Об этом сообщил глава Королевской марокканской футбольной федерации Фаузи Лакджа.

"Мы надеялись, что он станет лидером команды, поведет ее к успеху, а не будет тем, кто хочет получать мяч без всяких усилий. Не буду вдаваться в детали", – сказал Фаузи Лакджа.

Напомним, у 28-летнего футболиста конфликт с главным тренером сборной Марокко Вахидом Халилходжичем. Хаким пропустил последние 10 поединков в футболке национальной команды.

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В статье: Марокко Челси (Лондон) Хаким Зиеш
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Источник:
Sky Sport Italia

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