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Зиеш не поедет на Кубок Африки в составе Марокко
Причина не в игровых качествах Хакима
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Вингер лондонского "Челси" Хаким Зиеш не включен в состав национальной сборной Марокко на предстоящий Кубок Африки. Об этом сообщил глава Королевской марокканской футбольной федерации Фаузи Лакджа.
"Мы надеялись, что он станет лидером команды, поведет ее к успеху, а не будет тем, кто хочет получать мяч без всяких усилий. Не буду вдаваться в детали", – сказал Фаузи Лакджа.
Напомним, у 28-летнего футболиста конфликт с главным тренером сборной Марокко Вахидом Халилходжичем. Хаким пропустил последние 10 поединков в футболке национальной команды.
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