Зиеш не поедет на Кубок Африки в составе Марокко

Вингер лондонского "Челси" Хаким Зиеш не включен в состав национальной сборной Марокко на предстоящий Кубок Африки. Об этом сообщил глава Королевской марокканской футбольной федерации Фаузи Лакджа.

"Мы надеялись, что он станет лидером команды, поведет ее к успеху, а не будет тем, кто хочет получать мяч без всяких усилий. Не буду вдаваться в детали", – сказал Фаузи Лакджа.

Напомним, у 28-летнего футболиста конфликт с главным тренером сборной Марокко Вахидом Халилходжичем. Хаким пропустил последние 10 поединков в футболке национальной команды.