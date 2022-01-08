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Капитан сборной Нигерии: Кубок Африки на том же уровне, что ЧМ, Евро и Кубок Америки
Надо к нему относиться с уважением
Офіційний сайт Вотфорда/Автор невідомий
Капитан сборной Нигерии и защитник английского Уотфорда Уильям Трост-Эконг высказался на счет того, что Кубок Африки недооценивают:
“К Кубку Африки следует относиться с большим уважением, 100%. Не думаю, что возникали бы такие разговоры (о том, поедут ли игроки в сборные – прим.), если бы это был Евро или какой-то другой турнир. Это было бы нелепо.
Иногда возникает непонимание того, что это за турнир. Кубок Африки на том же уровне, что и Чемпионат мира, Евро, Кубок Америки.
Многие выдающиеся игроки в АПЛ – африканцы. Турнир, на котором они все вместе будут представлять свои страны, будет захватывающим, что бы там ни говорили”, - сказал Трост-Эконг.
Напомним, что Кубок африканских наций начнется завтра, 9 января, а завершится 6 февраля.
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