Капитан сборной Нигерии: Кубок Африки на том же уровне, что ЧМ, Евро и Кубок Америки

Капитан сборной Нигерии и защитник английского Уотфорда Уильям Трост-Эконг высказался на счет того, что Кубок Африки недооценивают:

“К Кубку Африки следует относиться с большим уважением, 100%. Не думаю, что возникали бы такие разговоры (о том, поедут ли игроки в сборные – прим.), если бы это был Евро или какой-то другой турнир. Это было бы нелепо.

Иногда возникает непонимание того, что это за турнир. Кубок Африки на том же уровне, что и Чемпионат мира, Евро, Кубок Америки.

Многие выдающиеся игроки в АПЛ – африканцы. Турнир, на котором они все вместе будут представлять свои страны, будет захватывающим, что бы там ни говорили”, - сказал Трост-Эконг.