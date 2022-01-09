Кубок Африки - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сегодня стартует Кубок Африки-2021
Скандальный турнир начинается
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 9 января, состоится открытие Кубка африканских наций-2022 и будут проведены первые матчи. Отметим, что Кубок Африки запланирован был на 2021 год, но из-за пандемии коронавируса он был перенесен на этот год.
Турнир начнется поединком между хозяином турнира Камеруном и Буркина-Фасо в 18.00 по киевскому времени. Вторая встреча сегодня запланирована на 21:00 и в ней будут противостоять сборные Эфиопии и Кабо-Верде.
В общей сложности команды разделены на шесть групп. В 1/8 финала выйдут по два лидера квартетов, а также четыре лучших третьих места среди общего рейтинга.
Финальный поединок запланирован на 6 февраля.
Букмекеры считают фаворитом сборную Сенегала, оценивая ее победу ориентировочно коэффициентом 3,8. Также среди лидеров действующий чемпион Кубка Африки Алжир (5,85), Египет (7,9) и Камерун (8,4).
Напомним, что многие европейские клубы выражали свое недовольство КАН из-за того, что он проводится в разгар сезона. Этот турнир стал причиной того, что команды лишились большого количества основных исполнителей.
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