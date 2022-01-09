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Кубок Африки

Кубок Африки - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сегодня стартует Кубок Африки-2021

Кубок Африки
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(2 голосов)

Скандальный турнир начинается

Сегодня стартует Кубок Африки-2021

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 9 января, состоится открытие Кубка африканских наций-2022 и будут проведены первые матчи. Отметим, что Кубок Африки запланирован был на 2021 год, но из-за пандемии коронавируса он был перенесен на этот год.

Турнир начнется поединком между хозяином турнира Камеруном и Буркина-Фасо в 18.00 по киевскому времени. Вторая встреча сегодня запланирована на 21:00 и в ней будут противостоять сборные Эфиопии и Кабо-Верде.

В общей сложности команды разделены на шесть групп. В 1/8 финала выйдут по два лидера квартетов, а также четыре лучших третьих места среди общего рейтинга.

Финальный поединок запланирован на 6 февраля.

Букмекеры считают фаворитом сборную Сенегала, оценивая ее победу ориентировочно коэффициентом 3,8. Также среди лидеров действующий чемпион Кубка Африки Алжир (5,85), Египет (7,9) и Камерун (8,4).

Напомним, что многие европейские клубы выражали свое недовольство КАН из-за того, что он проводится в разгар сезона. Этот турнир стал причиной того, что команды лишились большого количества основных исполнителей.

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Комментарии (2)
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emart57 (Киев)
09.01.2022 в 10:15
Где и кто будет показывать КАН?
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S_Shvets (Киев)
09.01.2022 в 10:27
На жаль, в Україні легального транслятора немає
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