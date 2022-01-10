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Кабо-Верде минимально обыграл Эфиопию
Второй матч первого игрового дня Кубка Африки
Twitter CAF / Автор неизвестен
В матче 1-го раунда группового этапа Кубка Африки 2021 квартета А сборная Кабо-Верде минимально обыграла национальную команду Эфиопии. Единственный мяч в игре забил 33-летний форвард Жулиу Тавареш - нападающий поразил ворота эфиопов под занавес первого тайма.
Кубок Африки 2021
9 января, 22.00, "Stade Omnisport Paul Biya"
Эфиопия – Кабо-Верде 0:1
Гол: 45 Тавареш.
FULL-TIME! ⏰ #TeamEthiopia 0️⃣-1️⃣ #TeamCapeVerde— #TotalEnergiesAFCON2021 ???? (@CAF_Online) January 9, 2022
What a remarkable win for the Blue Sharks. They've just sealed their very first #TotalEnergiesAFCON victory since 2013! ✅#TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 pic.twitter.com/SahEtXDx06
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