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Кабо-Верде минимально обыграл Эфиопию

Кубок Африки
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Второй матч первого игрового дня Кубка Африки

Кабо-Верде минимально обыграл Эфиопию

Twitter CAF / Автор неизвестен

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В матче 1-го раунда группового этапа Кубка Африки 2021 квартета А сборная Кабо-Верде минимально обыграла национальную команду Эфиопии. Единственный мяч в игре забил 33-летний форвард Жулиу Тавареш - нападающий поразил ворота эфиопов под занавес первого тайма.

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Кубок Африки 2021

9 января, 22.00, "Stade Omnisport Paul Biya"

Эфиопия – Кабо-Верде 0:1

Гол: 45 Тавареш.

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В статье: Кабо-Верде Эфиопия Кубок Африки
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