Кабо-Верде минимально обыграл Эфиопию

В матче 1-го раунда группового этапа Кубка Африки 2021 квартета А сборная Кабо-Верде минимально обыграла национальную команду Эфиопии. Единственный мяч в игре забил 33-летний форвард Жулиу Тавареш - нападающий поразил ворота эфиопов под занавес первого тайма.

Кубок Африки 2021

9 января, 22.00, "Stade Omnisport Paul Biya"

Эфиопия – Кабо-Верде 0:1

Гол: 45 Тавареш.

FULL-TIME! ⏰ #TeamEthiopia 0️⃣-1️⃣ #TeamCapeVerde



What a remarkable win for the Blue Sharks. They've just sealed their very first #TotalEnergiesAFCON victory since 2013! ✅#TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 pic.twitter.com/SahEtXDx06