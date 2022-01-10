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Отделался желтой! Центрбек Буркина-Фасо пошел в подкат прямой ногой и зарядил шипами в пах оппоненту
Жесть на КАН
Getty Images / Global Images Ukraine
Центральный защитник национальной сборной Буркина-Фасо отличился особой грубостью и жестокостью на матче-открытии Кубка африканских наций. Уже на первой минуте поединка против Камеруна Стив Яго пошел в ужасный подкат, похоже, даже особо не пытаясь забрать мяч у оборонца хозяев Коллинса Фаи.
За "точное попадание" шипами в пах Яго получил всего лишь желтую карточку, арбитр Мустафа Горбаль не удалил Стива.
January 10, 2022
Тем не менее, Камерун отомстил результатом, обыграв соперника со счетом 2:1. "Неукротимые львы" добыли победу благодаря дублю Венсана Абубакара, форвард реализовал два пенальти.
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