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Отделался желтой! Центрбек Буркина-Фасо пошел в подкат прямой ногой и зарядил шипами в пах оппоненту

Кубок Африки
Обновлено
(1 голосов)

Жесть на КАН

Отделался желтой! Центрбек Буркина-Фасо пошел в подкат прямой ногой и зарядил шипами в пах оппоненту

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Центральный защитник национальной сборной Буркина-Фасо отличился особой грубостью и жестокостью на матче-открытии Кубка африканских наций. Уже на первой минуте поединка против Камеруна Стив Яго пошел в ужасный подкат, похоже, даже особо не пытаясь забрать мяч у оборонца хозяев Коллинса Фаи.

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За "точное попадание" шипами в пах Яго получил всего лишь желтую карточку, арбитр Мустафа Горбаль не удалил Стива.

Тем не менее, Камерун отомстил результатом, обыграв соперника со счетом 2:1. "Неукротимые львы" добыли победу благодаря дублю Венсана Абубакара, форвард реализовал два пенальти.

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В статье: Камерун Кубок африканских наций Буркина-Фасо Кубок Африки Стив Яго Коллинс Фаи
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Комментарии (2)
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Dr. House (Поділля)
10.01.2022 в 11:12
Чистейшая красная
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sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
10.01.2022 в 11:49
даже чистейшую красную на первой минуте мало какой рефери даст, а на КАНе и подавно
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