Отделался желтой! Центрбек Буркина-Фасо пошел в подкат прямой ногой и зарядил шипами в пах оппоненту

Центральный защитник национальной сборной Буркина-Фасо отличился особой грубостью и жестокостью на матче-открытии Кубка африканских наций. Уже на первой минуте поединка против Камеруна Стив Яго пошел в ужасный подкат, похоже, даже особо не пытаясь забрать мяч у оборонца хозяев Коллинса Фаи.

За "точное попадание" шипами в пах Яго получил всего лишь желтую карточку, арбитр Мустафа Горбаль не удалил Стива.

Тем не менее, Камерун отомстил результатом, обыграв соперника со счетом 2:1. "Неукротимые львы" добыли победу благодаря дублю Венсана Абубакара, форвард реализовал два пенальти.