КАН. Сенегал еле одолел Зимбабве. Мане забил с пенальти на 90+7

Второй день Кубка африканских наций открывался матчем группы B, в котором Сенегал принимал Зимбабве.

При условной фаворитичности Сенегала, матч очень долго был нулевым. Львы Теранги владели явным преимуществом, но воплотить его хоть в один забитый гол очень долго не могли.

Воины в целом довольно уверено оборонялись, ну и где-то удача была на их стороне, в то время как реализация у Сенегала явно оставлял желать лучшего.

В итоге, все решилось в компенсированное время – после просмотра ВАР и долгих препирательств и протестов со стороны зимбабвийцев рефери все-таки назначил пенальти в пользу Сенегала, который и был реализован Садио Мане.

1:0, Сенегал с трудом выгрыз победу и заявился как потенциальный лидер группы, в которой сегодня чуть позже сыграют Малави и Гвинея.

Сенегал – Зимбабве 1:0

Гол: Мане (90+7, пен.)