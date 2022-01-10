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КАН. Сенегал еле одолел Зимбабве. Мане забил с пенальти на 90+7

Кубок Африки
Обновлено
(2 голосов)

Сенегал все-таки обыграл Замбию

КАН. Сенегал еле одолел Зимбабве. Мане забил с пенальти на 90+7

GOAL Africa

Новина українською

Второй день Кубка африканских наций открывался матчем группы B, в котором Сенегал принимал Зимбабве.

При условной фаворитичности Сенегала, матч очень долго был нулевым. Львы Теранги владели явным преимуществом, но воплотить его хоть в один забитый гол очень долго не могли.

Воины в целом довольно уверено оборонялись, ну и где-то удача была на их стороне, в то время как реализация у Сенегала явно оставлял желать лучшего.

В итоге, все решилось в компенсированное время – после просмотра ВАР и долгих препирательств и протестов со стороны зимбабвийцев рефери все-таки назначил пенальти в пользу Сенегала, который и был реализован Садио Мане.

1:0, Сенегал с трудом выгрыз победу и заявился как потенциальный лидер группы, в которой сегодня чуть позже сыграют Малави и Гвинея.

Сенегал – Зимбабве 1:0

Гол: Мане (90+7, пен.)

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В статье: Сенегал Зимбабве
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Комментарии (1)
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football_soccer (Украина)
10.01.2022 в 17:31
по уровню что-то вроде матчей между Латвией и Андоррой. Только если там понятен унылый футбол в виду скудного уровня мастерства футболистов, то здесь, каждый второй играет в топовом чемпионате, а на выходе получается матч, где мысли - ноль, идей - ноль , исполнение - ноль .
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