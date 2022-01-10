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Гвинея – Малави. 1:0. Марокко – Гана. 1:0. Фавориты продолжают побеждать – Кубок Африки

Кубок Африки
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Хозяева уверенно разобрались с гостями

Гвинея – Малави. 1:0. Марокко – Гана. 1:0. Фавориты продолжают побеждать – Кубок Африки

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Сборная Гвинеи дома обыграла команду Малави (1:0) в рамках первого тура группового этапа Кубка африканских наций. Марокко также без проблем одолели сборную Ганы.

В первом матче гол был забит на 35 минуте матча. Хосе Канта мастерски ассистировал на Иссаигу Силлу, который точным ударом поразил ворота гостей – 1:0.

Во встрече Марокко и Ганы счет был открыт только на 83 минуте. Софиан Буфаль получил мяч на подборе в штрафной и пробил в левый угол – 1:0.

Напомним, что турнир пройдет в формате схожем с Евро. Из 6 групп в плей-офф выйдут 16 команд: 12 – напрямую(1 и 2 места), и ещё 4 лучшие команды, занявшие 3 места в своих группах.

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В статье: Гвинея Кубок Африки Малави
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