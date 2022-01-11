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Слово Вождя и матч примирения: 15 лет назад Дидье Дрогба остановил гражданскую войну в Кот-д’Ивуаре

Кубок Африки
(3 голосов)

Речь, сплотившая нацию

Слово Вождя и матч примирения: 15 лет назад Дидье Дрогба остановил гражданскую войну в Кот-д’Ивуаре

Фото: vanityfair.com/ автор неизвестен

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Все случилось 8 октября 2005 года.

Знаковый день для Кот-д’Ивуара - несколько минут назад его сборная впервые пробилась на чемпионат мира. И как пробилась! Это было какое-то сумасшествие.

"Слоны" легко одолели на выезде Судан (3:1), но этого бы не хватило в случае победы Камеруна в матче с Египтом. Вся команда - игроки и тренеры - собрались у телевизора, чтобы воочию посмотреть развязку. Камерун быстро вышел вперед, но на 79-й минуте пропустил - 1:1. До мечты оставалось рукой подать…

Но не все так просто! В добавленное время судья придумал пенальти на ворота египтян. Где фол? Что произошло? Увы, в Африке порой свистят и не такое. К мячу подошел опытный Пьер Воме и… штанга!

Еще мгновение - и игроки Камеруна стоят, будто вкопанные; некоторые спрятали слезы под футболками. В Судане же из раздевалки "Слонов" слышны крики и пение.

К журналистам, собравшимся на стадионе, вышел капитан Кот-д’Ивуара Сириль Доморо и пригласил всехих внутрь, где слово взял Вождь. И говорил он на сей раз совсем не о футболе:

"Народ Кот-д’Ивуара, с севера, юга, центра и запада! Сегодня мы доказали, что все ивуарийцы могут сосуществовать и играть вместе ради общей цели - отбора на чемпионат мира. Мы пообещали, что устроим праздник, который объединит людей. Сегодня мы, стоя на коленях, умоляем вас о мире!"

После этих слов на колени упали все - не только Дрогба, но и Коло и Яя Туре, Дидье Зокора, Аруна Коне, Аруна Диндан. Все золотое поколение "Слонов".

"Простите. Простите. Простите. Самая богатая страна Африки не должна скатываться в войну. Пожалуйста, сложите оружие. Проведите выборы. Так всем будет лучше".

***

Эту речь телеканалы в Кот-д’Ивуаре потом транслировали весь год, каждый день, словно мантру.

В момент, когда государство де-факто развалилось, футбольная сборная - его последнее достояние - дала людям надежду. Кажется, лишь после слов Дрогба они осознали, как сильно устали от вражды.

Слово Вождя и матч примирения: 15 лет назад Дидье Дрогба остановил гражданскую войну в Кот-д’Ивуаре - изображение 1
Военные на улице в Абиджане, Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Patrick ROBERT/Corbis

Французский миротворческий контингент не зевал и организовал переговоры. Блокпосты сохранялись, но стрельба утихла; в образовавшейся тишине южане-"ивуарите" и северяне-"буркинабе" наконец услышали друг друга. Футболист по сути сделал работу ООН.

Удивительно, ведь он даже не видел, как все начиналось. Дядя забрал Дидье в Марсель, когда ему было три года; вскоре во Францию удалось уехать родителям, так что Дрогба рос в комфортной и мирной Европе.

Дома же в это время происходило мало хорошего. Экономический кризис 80-х ударил по ценам на какао и кофе, оставив Кот-д’Ивуар без львиной доли экспортной выручки. Плантации приходилось закрывать либо же урезать и без того мизерные зарплаты. На улице оказались миллионы селян - не только местных, но и мигрантов, прибывших в страну в 60-70-е преимущественно из Верхней Вольты.

Диктатор Феликс Уфуэ-Буаньи правил жесткой рукой, но после его смерти в 1993 году страна понемногу скатывалась в хаос. Один переворот, другой - и к 2002-му никакого единого Кот-д’Ивуара в помине не было.

Слово Вождя и матч примирения: 15 лет назад Дидье Дрогба остановил гражданскую войну в Кот-д’Ивуаре - изображение 2
Карта восстания: wikipedia.org

Север страны контролировали "Новые силы" - вооруженная организация мусульман; они захапали больше территории, но почти вся дееспособная экономика осталась на Юге, где с помощью французского корпуса утвердилось христианское правительство Лорана Гбагбо.

Гражданская война 2002-04 годов не выявила победителя - лишь унесла жизни тысяч людей; еще миллион потеряли крышу над головой. И на фоне этого в Европе - какая ирония! - зажигало "золотое" поколение ивуарийского футбола!

***

В 2005 году Дидье Дрогба влюблял в себя фанов "Челси; Бонавентуре Калу забивал за "ПСЖ"; Сьяка Тьене и Дидье Зокора выделялись в "Сент-Этьене"; Коло Туре и Эммануэль Эбуэ играли за "Арсенал"; в "Олимпиакосе" созревал слоноподобный младший братишка Коло - Яя Туре.

И, главное, команда, как и весь Кот-д’Ивуар, состояла из представителей самых разных народов и конфессий! Может, поэтому воззвание Дрогба так всех зацепило?

Он, южанин-католик из Абиджана, стоял, обнявшись с Коло Туре - уроженцем Буаке, столицы восставшего мусульманского Севера. Потомок мигрантов Аруна Коне здесь подпевал Сирилю Доморо из маленького племени дида; тут же нашлось место и Дидье Зокора, чьи родичи активно воевали за правительство.

Осознав важность своего обращения, Дрогба решил идти до конца. Не спросив разрешения у властей, он объявил, что решающий матч отбора на КАН-2008 против Мадагаскара Кот-д’Ивуар сыграет в столице восстания - Буаке!

"Когда я услышал, что сказал Дидье, у меня мурашки пошли по коже. Моя жена расплакалась, как и почти все. У нашей нации была болезнь, как абсцесс, и никто не мог вскрыть его. Смелости хватило ему одному", - вспоминает журналист из Абиджана Кристоф Дике.

Наглость идеи воистину поражала. Дороги на Север стояли заминированы, за каждым поворотом вооруженные блокпосты, от которых не пойми, чего ждать. А тут - звезды футбола с миллионными контрактами. Можно лишь представить, как восприняли идею Дидье боссы "Челси". Не верили в нее и французы. К счастью, он не спросил и их тоже, иначе бы точно отговорили, и мир бы не увидел совершенно уникальное зрелище.

Представьте себе: лидер восстания Гийом Соро сидит на одной трибуне с президентом Кот-д’Ивуара Лораном Гбагбо, который обещал ему пожизненное заключение. Трибуны забиты битком; вместо стюардов - боевики, вооруженные АК-47.

И все они, еще вчера готовые поубивать друг друга, в едином порыве радуются голам их общей сборной. Один, второй, третий, четвертый...

Экстаза публика достигла на 90-й минуте, когда финальную точку, обыграв вратаря, поставил тот, кто и собрал их в этом месте. Забив гол, Дидье Дрогба помчался к трибунам, а они рванули к нему - и в ту секунду стало совершенно не важно, кто какой веры, за кого голосовал и голосовал ли вообще…

***

"Учитывая, что Дрогба еще и родом с Юга - из района Гбагбо, - в ту минуту он был богом для Кот-д’Ивуара", - писал корреспондент Vanity Fair Остин Меррил.

На матч он добирался, как и все - в переполненных допотопных автобусах, которые сопровождал вооруженный конвой. Как оказалось, излишняя мера - на них никто не собирался нападать.

Поединок сыграли 3 июня 2007-го, а уже через полгода в Уагадугу был подписан мирный договор, разблокировавший президентские выборы. Отныне участвовать в них могли и потомки мигрантов, как того добивались повстанцы.

Писали, что Гбагбо даже видел в Дрогба конкурента на выборах, но Дидье не пошел по пути Веа. Креслу и зарплате он предпочел статус - его именем называли деревни, улицы и даже особое местное пиво в литровых бутылках - по заверениям ивуриайцев, оно такое же крепкое и большое, как их Вождь.

Арсен Венгер однажды сказал, мол, Дидье родился победителем и всегда им будет - в кои-то веки коуч не ошибся. В общей сложности Дрогба стал чемпионом шести стран; ну и, конечно, он выиграл Лигу чемпионов - как забыть тот гол на последних минутах "Баварии"?

Слово Вождя и матч примирения: 15 лет назад Дидье Дрогба остановил гражданскую войну в Кот-д’Ивуаре - изображение 3
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Touchline

Он вечен - увы, как и бардак в Кот-д’Ивуаре. "Футбольного мира" хватило на три года; дальше опять была стычка, в которой погибли 4 тысячи людей; Гбагбо, отказавшегося признать результаты выборов, попал в Гаагу, но его оправдали.

Сейчас страной правит президент из мусульман, но и он, конечно, удовлетворяет лишь половину населения. Вторая еще не бунтует, но на выборы ходить уже перестала - плохой знак! То ли Дидье пора возвращаться домой, то ли кому-то из молодых примерять его бутсы, иначе несдобровать. Миротворцы не помогут - кажется, они и сами уже поняли.

Это в Европе историю делают реформами; в Африке один кубок, один гол, одна речь важнее сотни рутинных голосований. Главное - чтоб ее произнес в правильное время правильный человек.

У Дрогба все совпало - и он спас тысячи жизней. Если это не главная победа Вождя, то что тогда?

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В статье: Яя Туре Кот-д'Ивуар Дидье Дрогба Коло Туре Кубок африканских наций
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Комментарии (4)
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victor1306 (Мадрид)
11.01.2022 в 09:23
круто, як завжди)
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0
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Ракицкий (Питер)
11.01.2022 в 08:41
Дидьер - легенда
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0
-1
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Ракицкий (Питер)
11.01.2022 в 08:41
Быстрее бы и у нас война закончилась.9 лет почти(((Где же мир?
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0
-1
Черноморчик (Одесса )
11.01.2022 в 09:25
Задай этот вопрос казлу с Питера .
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0
0


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