Слово Вождя и матч примирения: 15 лет назад Дидье Дрогба остановил гражданскую войну в Кот-д’Ивуаре

Все случилось 8 октября 2005 года.

Знаковый день для Кот-д’Ивуара - несколько минут назад его сборная впервые пробилась на чемпионат мира. И как пробилась! Это было какое-то сумасшествие.

"Слоны" легко одолели на выезде Судан (3:1), но этого бы не хватило в случае победы Камеруна в матче с Египтом. Вся команда - игроки и тренеры - собрались у телевизора, чтобы воочию посмотреть развязку. Камерун быстро вышел вперед, но на 79-й минуте пропустил - 1:1. До мечты оставалось рукой подать…

Но не все так просто! В добавленное время судья придумал пенальти на ворота египтян. Где фол? Что произошло? Увы, в Африке порой свистят и не такое. К мячу подошел опытный Пьер Воме и… штанга!

Еще мгновение - и игроки Камеруна стоят, будто вкопанные; некоторые спрятали слезы под футболками. В Судане же из раздевалки "Слонов" слышны крики и пение.

К журналистам, собравшимся на стадионе, вышел капитан Кот-д’Ивуара Сириль Доморо и пригласил всехих внутрь, где слово взял Вождь. И говорил он на сей раз совсем не о футболе:

После этих слов на колени упали все - не только Дрогба, но и Коло и Яя Туре, Дидье Зокора, Аруна Коне, Аруна Диндан. Все золотое поколение "Слонов".

***

Эту речь телеканалы в Кот-д’Ивуаре потом транслировали весь год, каждый день, словно мантру.

В момент, когда государство де-факто развалилось, футбольная сборная - его последнее достояние - дала людям надежду. Кажется, лишь после слов Дрогба они осознали, как сильно устали от вражды.

Военные на улице в Абиджане, Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Patrick ROBERT/Corbis

Французский миротворческий контингент не зевал и организовал переговоры. Блокпосты сохранялись, но стрельба утихла; в образовавшейся тишине южане-"ивуарите" и северяне-"буркинабе" наконец услышали друг друга. Футболист по сути сделал работу ООН.

Удивительно, ведь он даже не видел, как все начиналось. Дядя забрал Дидье в Марсель, когда ему было три года; вскоре во Францию удалось уехать родителям, так что Дрогба рос в комфортной и мирной Европе.

Дома же в это время происходило мало хорошего. Экономический кризис 80-х ударил по ценам на какао и кофе, оставив Кот-д’Ивуар без львиной доли экспортной выручки. Плантации приходилось закрывать либо же урезать и без того мизерные зарплаты. На улице оказались миллионы селян - не только местных, но и мигрантов, прибывших в страну в 60-70-е преимущественно из Верхней Вольты.

Диктатор Феликс Уфуэ-Буаньи правил жесткой рукой, но после его смерти в 1993 году страна понемногу скатывалась в хаос. Один переворот, другой - и к 2002-му никакого единого Кот-д’Ивуара в помине не было.

Карта восстания: wikipedia.org

Север страны контролировали "Новые силы" - вооруженная организация мусульман; они захапали больше территории, но почти вся дееспособная экономика осталась на Юге, где с помощью французского корпуса утвердилось христианское правительство Лорана Гбагбо.

Гражданская война 2002-04 годов не выявила победителя - лишь унесла жизни тысяч людей; еще миллион потеряли крышу над головой. И на фоне этого в Европе - какая ирония! - зажигало "золотое" поколение ивуарийского футбола!

***

В 2005 году Дидье Дрогба влюблял в себя фанов "Челси; Бонавентуре Калу забивал за "ПСЖ"; Сьяка Тьене и Дидье Зокора выделялись в "Сент-Этьене"; Коло Туре и Эммануэль Эбуэ играли за "Арсенал"; в "Олимпиакосе" созревал слоноподобный младший братишка Коло - Яя Туре.

И, главное, команда, как и весь Кот-д’Ивуар, состояла из представителей самых разных народов и конфессий! Может, поэтому воззвание Дрогба так всех зацепило?

Он, южанин-католик из Абиджана, стоял, обнявшись с Коло Туре - уроженцем Буаке, столицы восставшего мусульманского Севера. Потомок мигрантов Аруна Коне здесь подпевал Сирилю Доморо из маленького племени дида; тут же нашлось место и Дидье Зокора, чьи родичи активно воевали за правительство.

Осознав важность своего обращения, Дрогба решил идти до конца. Не спросив разрешения у властей, он объявил, что решающий матч отбора на КАН-2008 против Мадагаскара Кот-д’Ивуар сыграет в столице восстания - Буаке!

Наглость идеи воистину поражала. Дороги на Север стояли заминированы, за каждым поворотом вооруженные блокпосты, от которых не пойми, чего ждать. А тут - звезды футбола с миллионными контрактами. Можно лишь представить, как восприняли идею Дидье боссы "Челси". Не верили в нее и французы. К счастью, он не спросил и их тоже, иначе бы точно отговорили, и мир бы не увидел совершенно уникальное зрелище.

Didier Drogba pictured on the day he solely put an end to Ivory Coast's civil war. He asked for their match with Madagascar to be held in a rebel held area, where the entirety of the country united to watch a 5-0 win, & put an end to a 5 year long war.



[3 June, 2007; Bouake] #6 pic.twitter.com/FG8fqxQVk6