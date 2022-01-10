КАН. Коморос – Габон. 0:1. Сегодня команды забивают только по одному мячу

Сборная Габона обыграла в гостях Коморос в рамках 1 тура группового этапа Кубка африканских наций. Габон присоединился к Марокко в лидеры группы C.

Счет был открыт ещё на 16-ой минуте. Арон Бупендза получил мяч в штрафной и сразу же пробил под перекладину – 0:1.

Напомним, что турнир пройдет в формате схожем с Евро. Из 6 групп в плей-офф выйдут 16 команд: 12 – напрямую(1 и 2 места), и ещё 4 лучшие команды, занявшие 3 места в своих группах.