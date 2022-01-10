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КАН. Коморос – Габон. 0:1. Сегодня команды забивают только по одному мячу
В группе C вырисовываются лидеры
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Сборная Габона обыграла в гостях Коморос в рамках 1 тура группового этапа Кубка африканских наций. Габон присоединился к Марокко в лидеры группы C.
Счет был открыт ещё на 16-ой минуте. Арон Бупендза получил мяч в штрафной и сразу же пробил под перекладину – 0:1.
Напомним, что турнир пройдет в формате схожем с Евро. Из 6 групп в плей-офф выйдут 16 команд: 12 – напрямую(1 и 2 места), и ещё 4 лучшие команды, занявшие 3 места в своих группах.
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