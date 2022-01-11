Кубок Африки - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Еще три матча Кубка Африки и продолжение квалификации для наших на Aus Open. Что смотреть 11 января?
Собрали все самое интересное за сутки в одной новости
ФУТБОЛ
Кубок Африки
15:00 Алжир – Сьерра-Леоне
18:00 Нигерия – Египет
21:00 Судан – Гвинея-Бисау
Серия А
21:45 Кальяри - Болонья
АПЛ
21:45 Саутгемптон – Брентфорд
ХОККЕЙ
УХЛ
18:30 Харьковские Берсерки – Кременчуг
НХЛ
02:00 Баффало - Тампа-Бей
02:00 Коламбус – Чикаго
02:00 Флорида – Ванкувер
03:00 Нэшвилл - Колорадо
05:00 Анахайм – Питтсбург
05:00 Вегас - Тороннто
05:30 Сан-Хосе – Детройт
Суперлига
14:00 Альтаир – Белый Барс
18:30 Донбасс – Сокол
БАСКЕТБОЛ
Евролига
19:45 Фенербахче – Олимпиакос
21:30 Бавария – Жальгирис
22:00 Барселона – Милан
НБА
02:00 Вашингтон – Оклахома-Сити
02:30 Торонто – Финикс
03:00 Мемфис – Голден-Стейт
03:00 Нью-Орлеан – Миннесота
03:00 Чикаго – Детройт
05:30 Клипперс – Денвер
ВОЛЕЙБОЛ
Женщины. Суперлига
16:00 Аланта-ДНУ – Тернополь
18:30 Прометей - Полесье
ТЕННИС
Aus Open, квалификация
04:00 Милоевич – Сачко
02:30 К.Бондаренко – Марино
04:00 Масарова – Снигур
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