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КАН. Марез с Алжиром не смог пробить оборону Сьерра-Леоне

Кубок Африки
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Команды раскатали первую нулевую ничью на турнире

КАН. Марез с Алжиром не смог пробить оборону Сьерра-Леоне

TotalEnergiesAFCON2021

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Очередной игровой день на Кубке африканских наций открывался поединкам группы E, в котором Алжир играл с Сьерра-Леоне.

Алжирцы подходили к матчу в качестве фаворитов, однако сохранили традицию нынешнего КАНа, выдав не самый зрелищный матч.

Лисы пустыни больше атаковали (особо активничал Марез), иногда создавали моменты, но лупили куда угодно, но не в створ, и даже во втором тайме забили, правда из явного офсайда.

В итоги, Звезды Леоне отсояли таки ничью – 0:0.

Ну а тотал меньше после пяти матчей с итоговым счетом 1:0 становится уже традицией турнира.

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Отметим, что вечером в этой группе между собой сыграют Экваториальная Гвинея и Кот-д'Ивуар.

Алжир - Сьерра-Леоне 0:0

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В статье: Алжир Сьерра-Леоне
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