КАН. Марез с Алжиром не смог пробить оборону Сьерра-Леоне

Очередной игровой день на Кубке африканских наций открывался поединкам группы E, в котором Алжир играл с Сьерра-Леоне.

Алжирцы подходили к матчу в качестве фаворитов, однако сохранили традицию нынешнего КАНа, выдав не самый зрелищный матч.

Лисы пустыни больше атаковали (особо активничал Марез), иногда создавали моменты, но лупили куда угодно, но не в створ, и даже во втором тайме забили, правда из явного офсайда.

В итоги, Звезды Леоне отсояли таки ничью – 0:0.

Ну а тотал меньше после пяти матчей с итоговым счетом 1:0 становится уже традицией турнира.

Отметим, что вечером в этой группе между собой сыграют Экваториальная Гвинея и Кот-д'Ивуар.

Алжир - Сьерра-Леоне 0:0