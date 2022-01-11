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КАН. Марез с Алжиром не смог пробить оборону Сьерра-Леоне
Команды раскатали первую нулевую ничью на турнире
TotalEnergiesAFCON2021
Очередной игровой день на Кубке африканских наций открывался поединкам группы E, в котором Алжир играл с Сьерра-Леоне.
Алжирцы подходили к матчу в качестве фаворитов, однако сохранили традицию нынешнего КАНа, выдав не самый зрелищный матч.
Лисы пустыни больше атаковали (особо активничал Марез), иногда создавали моменты, но лупили куда угодно, но не в створ, и даже во втором тайме забили, правда из явного офсайда.
В итоги, Звезды Леоне отсояли таки ничью – 0:0.
Ну а тотал меньше после пяти матчей с итоговым счетом 1:0 становится уже традицией турнира.
Отметим, что вечером в этой группе между собой сыграют Экваториальная Гвинея и Кот-д'Ивуар.
Алжир - Сьерра-Леоне 0:0
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