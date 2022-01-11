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КАН. Нигерия – Египет. 1:0. Ихеаначо решает
Бывший нападающий "Манчестер Сити" решил исход встречи
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Сборная Нигерии дома обыграла Египет в рамке первого тура группового этапа Кубка африканских наций.
Единственный гол во встрече был забит на 30 минуте после точного паса в ноги от Джо Арибо Келечи Ихеаначо. Нападающий "Лестера" точным ударом отправил мяч в девятку – 1:0.
Напомним, что турнир пройдет в формате схожем с Евро. Из 6 групп в плей-офф выйдут 16 команд: 12 – напрямую(1 и 2 места), и ещё 4 лучшие команды, занявшие 3 места в своих группах.
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