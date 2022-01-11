КАН. Судан – Гвинея-Бисау. 0:0. Пеле не смог реализовать пенальти

Сборная Судана дома расписала нулевую ничью в матче против команды Гвинеи-Бисау в рамках первого тура группового этапа Кубка африканских наций. Пеле не реализовал пенальти в концовке.

Самым ярким моментом матча стал незабитый на 82 минуте пенальти гостей. Игрок "Монако" Пеле подошел к точке и пробил в левый угол, но вратарь отбил. Пикети пытался сыграть на добивании, но мяч попал в перекладину. 0:0.

Напомним, что турнир пройдет в формате схожем с Евро. Из 6 групп в плей-офф выйдут 16 команд: 12 – напрямую(1 и 2 места), и ещё 4 лучшие команды, занявшие 3 места в своих группах.