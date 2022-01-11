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Основного вратаря сборной Кот-д'Ивуара дисквалифицировали за допинг за сутки до игры

Кубок Африки
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Голкипер сдал положительный тест на допинг в ноябре

Основного вратаря сборной Кот-д'Ивуара дисквалифицировали за допинг за сутки до игры

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Федерация футбола Кот-д'Ивуара сообщила, что основной вратарь национальной команды Сильвен Гбоуо дисквалифицирован за допинг. До матча против Экваториальной Гвинеи осталось меньше суток.

Сообщается, что представитель ФИФА подтвердил, что вратарь был "временно отстранен за допинг".

Во время пресс-конференции тренер Кот-д'Ивуара Патрис Бомель объяснил, что 33-летний Гбоуо сдал положительный тест на допинг в ноябре после поражения от Камеруна (1:0) в отборочном матче чемпионата мира.

Патрис Боммель упомянул офтальмологическое лечение, которое проходил игрок, но не связал его напрямую с положительным результатом теста.

Гбоуо сыграл все матчи кроме финала на триумфальном для Кот-д'Ивуара Кубке африканских наций 2015.

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В статье: Национальная сборная Кот-Д'Ивуара Сильвен Гбоуо Патрис Бомель
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Источник:
lequipe.fr

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