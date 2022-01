Голкипер Сьерра-Леоне не сдержал слезы во время получения приза лучшему игроку матча с Алжиром

Вчера, 11 января, сборная Алжира и национальная команда Сьерра-Леоне сыграли вничью в поединке Кубка африканских наций (0:0). Вратарь Сьерра-Леоне Мохамед Камара сделал 7 сэйвов и сохранил свои ворота на замке в матче против действующего чемпиона турнира.

По информации статистического портала Opta Sports, 22-летний Камара продемонстрировал лучший результат по сэйвам в рамках соревнования с 2015 года.

Sierra Leone goalkeeper Mohamed Kamara broke down in tears after picking up the MOTM award in his first ever AFCON game ????



He made seven saves and kept a clean-sheet against reigning champions Algeria ???? pic.twitter.com/ogRW18OqBz