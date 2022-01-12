Кубок Африки - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В матче Кубка Африки судья давал финальный свисток на 85 и 89 минутах
Африка, такая Африка
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Очередной игровой день на Кубке африканских наций открывался матчем в группе F, в котором соперничали Мали и Тунис.
Орлы Карфагена были номинальными фаворитами матча, однако у североафриканцев в этом матче катастрофически ничего не получалось.
Тунис хоть и владел некоторым преимуществом, однако таких уж серьезных моментов в первом тайме не создал. Более того, в начале второго малийцы и вовсе вышли вперед.
После про пушённого тунисцы активизировались, стали поджимать, и на 77-й минуте заработали пенальти за игру рукой кого-то из соперников. Впрочем, кипер Мали сыграл выше всяких похвал, вытянув 11-метровый удар.
Ну а закончился матч грандиозным скандалом. Рефери из Замбии что-то видимо проморгал с секундомером и дал финальный свисток на 85-й минуте. Впрочем, его быстро поправили с бровки и судья дал доиграть еще 5 минут. Вернее, всего 4, и свистнул снова на 89-й минуте.
На скамейке запасных Туниса началась куча Мала, один из игроков получил красную, но больше доигрывать рефери уже не дал.
Африка, такая Африка.
1:0, Мали заработал победу, ну а Тунис теперь долго будет клеймить судейские решения.
Тунис – Мали 0:1
Гол: Коне (48)
Нереализованный пенальти: Хазри (77, вратарь)
Удален: (Туре, 89)
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