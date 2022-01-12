В матче Кубка Африки судья давал финальный свисток на 85 и 89 минутах

Очередной игровой день на Кубке африканских наций открывался матчем в группе F, в котором соперничали Мали и Тунис.

Орлы Карфагена были номинальными фаворитами матча, однако у североафриканцев в этом матче катастрофически ничего не получалось.

Тунис хоть и владел некоторым преимуществом, однако таких уж серьезных моментов в первом тайме не создал. Более того, в начале второго малийцы и вовсе вышли вперед.

После про пушённого тунисцы активизировались, стали поджимать, и на 77-й минуте заработали пенальти за игру рукой кого-то из соперников. Впрочем, кипер Мали сыграл выше всяких похвал, вытянув 11-метровый удар.

Ну а закончился матч грандиозным скандалом. Рефери из Замбии что-то видимо проморгал с секундомером и дал финальный свисток на 85-й минуте. Впрочем, его быстро поправили с бровки и судья дал доиграть еще 5 минут. Вернее, всего 4, и свистнул снова на 89-й минуте.

На скамейке запасных Туниса началась куча Мала, один из игроков получил красную, но больше доигрывать рефери уже не дал.

Африка, такая Африка.

1:0, Мали заработал победу, ну а Тунис теперь долго будет клеймить судейские решения.

Тунис – Мали 0:1

Гол: Коне (48)

Нереализованный пенальти: Хазри (77, вратарь)

Удален: (Туре, 89)